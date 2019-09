Preminuo producent "Simpsonovih"

Producent kultne animirane serije "Simpsonovi" i četvorostruki dobitnik Emija, J. Majkl Mendel, preminuo je u 55. godini. Njegova supruga Džuel Bestrop saopštila je da je Mendel umro prirodnom smrću u njihovom domu.

Mendel je počeo da se bavi produkcijom još dok je bio student. Najpoznatiji je bio po svom radu na seriji "Simpsonovi".

Osvojio je čak tri nagrade za izvanrednu animaciju na epizodama "Lisa's Wedding", "Homer's Phobia" i "Trash of the Titans".

Nakon što je otišao iz "Simpsonovih", producirao je mnoge serije kao što su "Drawn Together", "Sit Down", "Shut Up" i druge.