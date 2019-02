Mark Holis, frontman grupe Talk Talk, preminuo je u 65. godini, potvrdio je njegov bivši menadžer.

"Mark je umro nakon kratke bolesti od koje se nije uspio oporaviti", kazao je Keith Aspden.

Bend je poznat po hitovima iz '80-ih poput "It’s My Life", "Today", "Talk Talk", "Life’s What You Make It", ali i po eksperimentiranju sa stilovima.