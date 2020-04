Preminuo glumac iz kultnog filma "Lord of the Rings"

Glumac iz filma "Lord of the Rings" Brus Olpres preminuo je u 89. godini. Uzrok smrti još nije poznat, a vijest je za medije potvrdila porodica, piše UNILAD.

Olpres je glumio lik Aldora u drugom nastavku "Lord of the Ringsa", a u svojoj 60-godišnjoj karijeri glumio je u mnogim filmovima, kao što su "The Scarecrow", "Piano", "Frosty Man", a glumio je i u "Power Rangersima".

- Oduvijek sam volio raditi s Brusom, a njegov smisao za humor i dosjetke činile su ga legendom. Svima će nedostajati i svi ćemo ga pamtiti. Ikona je jedne ere - rekao je glumac Piter Eliot (Peter Elliott) za "NZ Herald".

Njegov sin Majkl rekao je da je otac proživio ispunjen život.

- Mislio je za sebe i prihvatao svakoga. Nedostajaće mi - rekao je Majkl.