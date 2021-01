Muzičar Geri Marsden preminuo je u 78. godini nakon kraće bolesti.

Tužnu vijest objavio je Gerijev prijatelj, radijski voditelj, Pit Pirs, koji je podijelio njihovu zajedničku fotografiju.

"Teškog srca nakon razgovora sa porodicom moram vam reći da je egendarni Geri Marsden nakon kratke bolesti, koja mu je zarazila srce, nažalost preminuo", napisao je Pit.

Marsden je bio frontmen grupe "Gerri And The Pacemakers" i otpjevao je legendarnu pjesmu "You'll Never Walk Alone".

Geri je zadobio infekciju srca, nakon čega je, nažalost, preminuo.

On je 2003. godine operisao srce, zatim i 2016. godine kada su mu ugradili pejsmejker. Prošle godine Gaerija su pitali da li mu je ironično to što se njegov bend zove "The Pacemakers", na šta je odgovorio: "Ne. Nosim ga, zaboga!"

Pjesmu "You’ll Never Walk Alone" proslavili su i navijači fudbalskog kluba Liverpul koji su je prisvojili za himnu.

It is with such great sadness that we hear of Gerry Marsden’s passing.Gerry’s words will live on forever with us. You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/5W4yspmLRV — Liverpool FC (@LFC) January 3, 2021

Ova numera uvijek ide sa razglasa stadiona Enfild uoči početka utakmice, a onda je navijači horski pjevaju.

Pjesma "You'll Never Walk Alone" tokom 2020. godine širom Velike Britanije i Evrope postala je poput himne podrške medicinskom osoblju, osobama koje su zaražene, kao i onima u izolaciji tokom pandemije korona virusa.

Bend "Gerri And The Pacemakers" je bio prva grupa koja je došla na prvo mjesto britanske top liste sa svoja prva tri singl izdanja.

Iza Gerrija je ostala supruga Paulia Marsden, s kojom je bio u braku od 1965. godine, kao i ćerke Ivet i Viktorija.