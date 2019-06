Preminuo Billy Drago

Billy Drago, koji je često igrao hladne gangsterske uloge i koji je najpoznatiji po rolama u filmovima "Untouchables" Briana de Palme i "Pale Rider" Clinta Eastwooda, umro je u ponedjeljak u Los Angelesu zbog komplikacija vezanih za moždani udar. Imao je 73 godine.

Ovaj glumac će ostati poznat po svojoj ulozi Franka Nittija, jednog od sljedbenika Al Caponea, u filmu "Untouchables" iz 1987. godine. Kada su u pitanju TV serije, igrao je demona Barbasa u nekoliko epizoda "Charmed", a također se pojavio i u televizijskom hitu "The X-Files".

Pojavivši se u više od 100 filmova, imao je uloge i u tri filma Chuck Norrisa, uključujući "Invasion U. S. A.", "Hero and the Terror" i "Delta Force 2: The Colombian Connection", gdje je igrao kralja narkotika Ramona Cotu.

Drago se također pojavio i u muzičkom spotu "You Rock My World" Michaela Jacksona 2001. godine te kao misteriozni stranac u pjesmi "Silent Running (on Dangerous Ground)" grupe Mike and the Mechanics.