Preminula Mira Furlan

Mira Furlan je rođena u Zagrebu 1955. godine.

Glumila je u brojnim jugoslovenskim filmovima, a tokom devedesetih godina svoju karijeru je nastavila u Sjedinjenim Državama, gdje je, između ostalog, glumila u poznatim TV serijama Babylon 5 i Izgubljeni.

Vijest je objavio J. Michael Straczynski, autor naučno-fantastične serije Babylon 5, u kojoj je ona glumila ambasadorku Minbari Delenn. Imala je 65 godina.

Glumica je preminula nakon duge bolesti.

"Noć je velike tuge, jer je naša prijateljica i drug pošla putem gdje je ne možemo doseći. Ali kao i kod svih stvari, vremenom ćemo je sustići i vjerujem da će imati mnogo priča i mnogo novih uloga za podijeliti sa svemirom", objavio je Straczynski, napisavši da je već neko vrijeme znao da se Mirino zdravstveno stanje pogoršalo, ali da su se nadali najboljem.

