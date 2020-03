Preminula Mica Trofrtaljka: O ovim detaljima iz njenog života se malo zna

Pjevačica Mica Trofrtaljka, koja je bila prepoznatljiva po svojim vrcavim hitovima, ali i ulozi u seriji "Lepa sela lepo gore" je preminula.

Uzrok smrti još uvek nije poznat, prenosi Srbija danas.

Kada se spomene ime Mice Trofrtaljke, koja je umrla u 77, godini, mnogima odmah u sjećanje naviru dvosmislene pjesme kao što su "Davorike dajke", "I labavi ume da zabavi", "Predem vunu i kučinu", "Drž’ se, ćerko, čvrstog kursa", "Rđavome kupcu i dlake smetaju" i mnogi drugi. Ipak, malo ko zna pjevačicinu životnu priču.

Micino djetinjstvo je bilo veoma teško budući da je bez majke ostala kada je imala svega pet godina.

Njen otac se ubrzo ponovo oženio i dobio dvoje djece, koje je uglavnom Mica čuvala. Tokom odrastanja prisustvovala je mnoštvu svađa i fizičkih obračuna između oca i maćehe.

Njene pjesme će se sigurno dugo pamtiti.

Set na snimanju filma "Sveti Georgije ubiva aždahu" Mica, osim po ulozi, pamtila je i po posjeti nekadašnjeg ministra ekonomije Mlađana Dinkića.

"Došao on sa ženom, a ja brže-bolje stresem prašinu i krenem da ga pitam ono što me odavno muči. Priđem ja njemu i pitam ga: "Gospodine ministre, krenem ja u kupovinu u Čačak, desi se da nešto zaboravim, pa se u istu prodavnicu vratim poslije dva-tri sata. Kad ono što tražim, poskupilo. Pitam trgovce: "Ljudi, šta je ovo?", a oni mi kažu: "Pitaj Dinkića". E, sad ja vas pitam, o čemu se radi? On me pogleda i crče od smijeha", rekla je ona jednom prilikom.

Udala se u sedamnaestoj godini za čovjeka koga je prije toga srela svega tri puta. Muž Radoslav bio joj je najveća podrška i kako je govorila, da nije bilo njega, ne bi bilo ni Mice Trofrtaljke, prenosi Blic.

Micu su novinari čak i pljačkali. Ukrali su joj fotografiju na kojoj je ona na plaži u kupaćem kostimu, što je doživjela kao izdaju.

"Samo nekoliko nedelja prije toga jedan list mi je ponudio tadašnjih 2.000 dinara da se slikam u bikiniju za naslovnu stranu. Ma kakvi, nisam htjela da čujem. Moj pokojni muž meni tada kaže: "Slikaj se, Mico, ja bi se za te pare skinuo go ako treba". Poslije te ponude iz istog lista je došla ekipa novinara da pričaju sa mnom. Negdje u kući jedan od njih je pronašao sliku sa mora, u bikiniju, ukrao je i objavio, pa sad ti meni reci ko je tu lud", jadala se svojevremeno Mica, koja je prodavala milionske tiraže ploča.

Titu je pjevala davne 1968. godine.

"Bilo je to u Domu sindikata na dodjeli zlatnih i srebrnih ploča. Tito i Jovanka su sjedili u prvom redu, a ja sam pjevala svoj najveći hit "Davorike dajke". Kada sam sišla sa scene, prišao mi je neko iz organizacije i rekao da drug Tito traži da se vratim na binu i otpjevam "Nišku banju". Ih, jedva sam dočekala. Dok sam trčala ka bini pritrčao mi je neko iz protokola i održao slovo da se ne vrckam i ne izvodim kojekakve ludorije. Ali ja čim sam se dohvatila mikrofona i vidjela da je Tito odlično raspoložen, počela da igram čoček, njišući kukovima, i svim što uz tu igru ide. Cijela dvorana me pratila aplauzom na čelu sa Titom i Jovankom", rekla je bila Milica.