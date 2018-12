Preminula glumica Peni Maršal

Glumica, komičarka i rediteljka Peni Maršal preminula je u ponedjeljak u 75. godini života od komplikacija vezanih za dijabetes, izvijestio je TMZ.

Peni je postala poznata po svojoj ulozi u sitcomu "Laverne & Shirley", a radom na klasičnim filmovima kao što su "A League of Their Own" i "Awakenings" dostigla je svjetsku slavu.

Ona je takođe postala i prva žena u istoriji koja je režirala film s prihodima većim od 100 miliona dolara, a radilo se o naslovu "Big" iz 1988. godine u kojem je glavnu rolu odigrao Tom Hanks.

"Porodica je totalno shrvana odlaskom Peni", kazao je portparol porodice Maršal.

Džeri Maršal, takođe veliki filmski reditelj i stariji brat Peni, preminuo je 2016. Godine.