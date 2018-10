Predstavljeni rezultati međunarodnog projekta

Prezentacija "Digitalizacija kulturne baštine Muzeja Republike Srpske" održana je danas u Muzeju RS. Na prezentaciji su prikazani rezultati projekata digitalizacije materijala koji pripadaju zbirkama materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa Muzeja Republike Srpske.

Prezentaciju su održali Viši kustos dokumentarista Nikola Zagorac i Mihajlo Savić, viši asistent na ETF Univerzitetu u Banjoj Luci. Profesor Mihajlo Savić sa Elektrotehničkog fakulteta je tokom prezentacije predstavio aktivnosti i rezultate ovih projekata.

"Ovaj proces digitalizacije izvršen je u okviru projekta "H2020 VI-SEEM (Virtual Research Environment (VRE) for regional Interdisciplinary communities in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean), uz podršku Ministarstva civilnih poslova BiH. Zajedničke aktivnosti sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Banjaluci počele su krajem 2016. godine, a potpisan je i Sporazum o saradnji.", istakao je Mihajlo Savić, viši asistent na ETF Univerziteta u Banjaluci.

"Dva su projekta u pitanju: "3D skeniranje kao dio sistema muzejske dokumentacije" te "Stvaranje elektronskog kaltaloga - digitalni repozitorijum", istakao je Viši muzejski dokumentarista Nikola Zagorac.

"Cilj projekta VI-SIM je izgradnja jedinstvenog virtualnog istraživačkog okruženja u jugoistočnoj Evropi i Mediteranu kako bi se omogućila interdisciplinarna regionalna saradnja u oblasti klimatologije, bionauka i digitalnog kulturnog nasljeđa".

"Muzej Republike Srpske je bio patron Hakatona organizovanog u prostoru ROBOKIDS centra, u okviru manifestacije "NOĆ ISTRAŽIVAČA", održane prošlog petka u cijeloj BiH. Zadatak je bio da, u roku od 24 časa, prijavljeni timovi naprave aplikaciju na temu "Promocija i očuvanje kulturnog naslljeđa". Samim tim, Muzej RS delegirao je ideju da se izradi aplikacija sa "QR"- kodovima za lakše snalaženje u prostoru Stalne postavke Muzeja Republike Srpske", objasnila je mr Ivana Pandžić, kustos arheolog Muzeja Republike Srpske.

"Muzej je dostavio sve potrebne informacije takmičarima, bila su četiri tima, od kojih je prvo mjesto osvojio ROBOKIDS tim, koji su po standardima žirija kao i standardima muzejske djelatnosti napravili najbolju aplikaciju koristeći muzejsku internet stranicu, vizuelni identitet Muzeja te ostale podatke prikupljene tokom digitalizacije muzejske građe u sklopu "VI-SEEM" projekta i "Horizont 2020". Ovo je bio odličan primjer primjene i upotrebe rezultata digitalizacije koji će omogućiti i veću pristupačnost muzejskih predmeta. Nakon realizacije ovakvog poduhvata, svaki će posjetilac moći sam birati informacije o predmetu iz Muzeja RS, štampani vodiči više neće biti neophodni nego će prilikom posjete Muzeju, sve informacije biti dostupne u digitalnoj formi".