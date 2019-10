Predstavljena knjiga o smrti 12 beba u Banjaluci 1992.

Na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu danas je predstavljena knjiga "Šta su skrivile?", istoričara Nikole Borkovića, o smrti 12 beba u banjalučkom Kliničkom centru u maju i junu 1992. godine zbog nedostaka kiseonika.

Prema riječima autora, ovo djelo, u izdanju Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske, prvi put hronološki objašnjava kako je došlo do te humanitarne katastrofe.

"Prvi put imamo i 11 integralnih svjedočenja majki od kojih četiri do sada nisu govorile o tome, a među njima je Dušanka Ćukelić, koja sve vrijeme živi u Srpskoj, a bila je nepoznata javnosti", rekao je Borković.

On je istakao da se u knjizi prvi put iznose i tačni biografski podaci za svaku majku, te o datumima rođenja beba do momenta smrti.

Istakavši da je u knjizi prvi put sabrano sve o stradanju 12 beba, Borković je naglasio i da je ovo djelo po mnogo čemu "pionir na tom polju".

"Ne možemo zaboraviti da je Srbija bila jedina zemlja koja je tada željela da pomogne Banjaluci, a da nije - tragedija bi svakako bila veća", rekao je Borković.

Majka jedne od 12 banjalučkih beba Željka Tubić iz Prijedora rekla je da je suština knjige da se ne zaboravi ovaj zločin bez presedana.

Tubićeva, koja je i sekretar Udruženja "12 beba", rekla je da je agonija trajala od maja do juna 1992. godine, kada su bebe umirale zbog nedostatka kiseonika u banjalučkom Kliničkom centru.

"Agonija je trajala mjesec i duže do proboja "Koridora života", a ono što je bit ove knjige je da se to ne zaboravi, da ostane jedna pisana riječ jer je to zaista bio zločin bez presedana", rekla je Tubićeva.

Međunarodni sajam knjiga u Beogradu, koji se održava pod sloganom "Pismo-glava", sinoć je svečano otvoren, a trajaće do nedjelje, 27. oktobra.