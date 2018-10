Predstavljena knjiga Emira Kusturice "Šta mi ovo treba"

Knjiga "Šta mi ovo treba" poznatog srpskog režisera i autora Emira Kusturice predstavljena je večeras u Vijećnici banjalučkog Banskog dvora, a autor je poručio da tehnologija svaki dan napreduje, ali da knjige ostaju.

"Kako god se okrene i petparačke i ozbiljne knjige se nađu jednom mjestu, a ljudi ih kupuju i čitaju. Mislim da je to neizostavan dio duhovne higijene i očuvanja intime bez koje čovjek ne može da živi. Zabrinutost nad onima koji ne čitaju jeste zabrinutost na njihovoj nesposobnosti da budu sami sa svojim idejama i lutaju sa tim slikama koje knjige proizvode. Svi čitaju, neko Agatu Kristi neko Matiju Bećkovića", rekao je novinarima Kusturica uoči promocije.

On je otkrio da u njegovoj knjizi, objavljenoj u izdanju izdavačke kuće "Vukotić medija", i životu ima nečega donkihotovskog, kao i u shvatanju ideje o životu koje ne može da bude bez minimalne doze idealizma i formalnog projektovanja budućnosti.

"Na nesreću, mnogi posrnu nasred puta, ne kao Don Kihot koji se tek na kraju života pitao šta mi je ovo trebalo, a poslije toga je obolio i umro. Ja sam se pitao - Šta mi ovo treba i velika je razlika te složenice koja se stavlja u prošlo vrijeme i u ovo sadašnje u kome je to u stvari izraz egzistencijalnog stanja gdje se ne odgovara na to pitanje, već postavi ta teza i živi s njom", rekao je Kusturica.

On je naveo da i dalje piše o ruskom književniku Fjodoru Dostojevskom, navodeći da će to biti knjiga koja govori o modernim dilemama i kako je, upravo, aktuelna ta ideja "Zločina i kazne", odnosno "Idiota".

Poznati srpski književnik Matija Bećković rekao je da mu je čast što je ovim povodom u Banjaluci.

"Bilo bi jasnije da je Emir Kusturica knjigu "Šta mi ovo treba" naslovio sa "Šta mi je ono trebalo". Onda bismo znali na šta je mislio. Tako da, malo mu je što režira, pjeva, svira, savjetuje predsjednike, projektuje i podiže gradove. On još i piše... A ja sam samo pisao i on je udario na to moje posljednje utočište", rekao je Bećković.

Na promociji ove knjige, u kojoj je zastupljeno "sve" - od emocija, sudbina, drame, ličnosti, ideja, stavova i polemike, osim autora, govorili su i književnik Ranko Risojević i izdavač Manojlo Vukotić.

Promociji Kusturičine knjige prisustvovao je predsjednik Republike Srpske i novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, brojni ministri u Vladi Srpske i zvanice iz javnog, političkog, društvenog i kulturnog života Banjaluke i Srpske.

Ulaz na promociju bio je slobodan.