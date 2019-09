Poznati rok muzičar preminuo od raka jednjaka

Američki rok muzičar Edi Mani, poznat po hitovima 70-ih i 80-ih godina, preminuo je u 71. godini od raka jednjaka, prenose svjetski mediji.

O borbi Edija Manija i njegove porodice sa zloćudnom bolesti snimljena je i dokumentarna serija "Real Money" koja se emitovana prošle godine.

Mani je u avgustu otkrivena odmakla faza raka jednjaka, a preminuo je u svom domu.

Muzičar je poznat po hitovima "Take me home tonight", "Two tickets to paradise" i "Baby hold on".

Izdao je nekoliko studijskih albuma među kojima "Eddie Money" (1977), "Right here" (1991), "Love and Money" (1995) i "Wanna go back" (2007).

Mani je pripremao novi, 12. studijski album "Brand new day" prije nego što su ljekari otkrili da je bolestan.

On se 2001. godine pridružio programu za liječenje alkoholizma.