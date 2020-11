Postavka i promocija u galeriji “Plus”: Posveta umjetnicama Banjaluke

Promocija kalendara i otvaranje izložbe “Umjetnice Banjaluke” fotografkinje Jelene Medić biće održani sutra u galeriji “Plus” u 18 časova.

Kalendar sadrži 13 umjetničkih, crno-bijelih fotografija, na kojima su glumice Slađana Zrnić, Miljka Brđanin i Anja Ilić, muzičarke Marija Šestić, Maja Regodić, Dijana Josipović i Milica Milovanović, zatim slikarka Nina Babić, rediteljka Jelena Topić i fotografkinje Tea Jagodić, Tajana Dedić Starović i Jelena Medić. Fotografije zastupljene u kalendaru, biće izložene i u galeriji.

Autorka izložbe i kalendara Jelena Medić takođe je autorka projekta “Budni”, koji je obuhvatao 116 bilborda s portretima ljudi iz Banjaluke, a koji su bili izloženi u gradovima širom Republike Srpske i BiH.

Zbog epidemioloških razloga otvaranje izložbe biće upriličeno samo za učesnike projekta i medije.

Izložba će biti otvorena do 15. januara i posjetiocima dostupna svakim radnim danom od devet do 20 časova i subotom od devet do 16 časova.