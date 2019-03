"Posljednji pozdrav legendi": Čitulja Flintu u srpskim medijima

U dnevnom listu Večernje novosti, među čituljama i pomenima, objavljena je i čitulja posvećena frontmenu britanskog elektro-benda Prodidži Kitu Flintu.

U oproštajnoj poruci koju su nadimcima potpisali, vjerovatno, vatreni obožavaoci benda Gavra, Dićkor, Urke i Goksi, stoji samo kratak tekst "Posljednji pozdrav legendi".

Frontmen Prodidžija u ponedeljak je pronađen mrtav u svom stanu u Eseksu. Ostali članovi benda kasnije u ponedeljak su, na svom profilu na Instagramu, objavili da je Flint izvršio samoubistvo.

Prodidži je u Srbiji oduvijek imao veliku popularnost i vjernu publiku, još iz vremena prije danas kultnog koncerta održanog 8. decembra 1995. godine u beogradskoj Hali Pionir.

Pored tog legendarnog nastupa, Prodidži je još nekoliko puta nastupao na novosadskom festivalu Egzit. Bend je 2012. godine na Kalemegdan doveo svoj "Warrior's dance" festival, koji je za jedno veče okupio 20.000 ljudi.

Kit Čarls Flint rođen je 17. septembra 1969. u Eseksu, na istoku Engleske. Odrastao je u ne baš srećnoj porodici. Kada ga je otac izbacio iz kuće, otišao je u Izrael, gdje je neko vrijeme radio kao trgovac.

Krajem osamdesetih, upoznao je di-džeja Lijama Hauleta, da bi potom on i Liroj Tornhil nastupali sa Hauletom kao igrači.

Pjevač je postao u hit singlu "Firestarter", a potom i u hitu "Breathe", koji su izdati 1996. Zanimljivo je da je pjesma "Breathe", prije nego što je zvanično objavljena, prvi put izvedena 1995. na koncertu u Hali Pionir. Od sljedeće, 1997. godine, i albuma "The Fat of the Land", nastupao je kao glavni vokal benda.

Važio je za najglasnijeg člana Prodidžija, ali i najfinijeg. Bend mu je, kako je jednom prilikom rekao, pomogao da izabere šta će da radi, s obzirom na to da su mu ocjene u školi bile loše a da nije želio da se uklapa u razne kalupe.