Popularna muzika oslikava kakvo je stanje u društvu 

Srpski bend "Galija" opstaje na sceni decenijama, zadržavši specifičan muzički izraz koji spaja različite generacije.

U emisije "1na1" frontmen "Galije" Nenad Milosavljević, alijas Neša Galija, govori o životu i mjestima koje je opjevao, muzici koja ga je odredila i koja traje četiri decenije, ali i o popularnoj muzici danas.

"Samo je ljubav potrebna da bi opstao u nekom poslu. Iskrena ljubav, bez kalkulacije. E sad ću da napravim biznis, uspeva nekim ljudima, ali se onda ode u drugu krajnost i veoma malo ljudi uspeva da zadovolji te dvije strane, ljubav i biznis," kaže Milosavljević.

Kako kaže on se sve vreme bavio muzikom isključivo iz čiste ljubavi.

"Nisam ništa drugo pokušavo da radim i mislim da je trajanje isključivo stvar istinske ljubavi prema nekoj profesiji. Svaka muzika, svako stvaralaštvo oslikava jedno vreme i ova trenutno popularna muzika oslikava stanje u društvu kakvo jeste. To je prosto najbolje i najjednostavnije rečeno," kaže Milosavljević.

On ističe da je vrijeme najbolji sudija, i da te jedino vrijeme potvrđuje ili opovrgne.

"Šta god da mislim o nekim stvarima vreme pokaže da li je nešto vredilo ili ne," kaže frontmen "Galije".

Govoreći o novim tehnologijama on ističe da internet ima i dobrih i loših strana.

"Sjetimo se kada se razbio atom, iz najboljih namjera, šta se desilo? Tako se dešava i sa internetom. Vidimo da su na internet mrežama najčešće ljudi koji, kako da kažem, najviše pišu, najgluplji, zato što jedino budala nema granicu, ne provera svoje rečenice i veruje da njegova misao vredi jednog kosmosa. Dobre strane interneta su za nas koji znamo da mislimo i koristimo ga samo onoliko koliko ga nam treba. To isto tako gledamo i u privatnom životu, najmudriji ljudi vrlo oprezno piši i govore. Znači razmisle dobro, pa kažu. Manje oprezni su očigledno željni slave, veruju da biti slavan po svaku cenu znači da će im to rešiti sve probleme u životu, a u stvari to je sve jedna magla i veliki lavirint iz koga se teško izvlači," rekao je Milosavljević.

