Pojeo umjetničku instalaciju - bananu vrijednu 120 hiljada dolara

Instalacija je bila postavljena na zidu galerije Art Basel u Majamiju, na Floridi.

Datuna je svoj performans podijelio i na društvenim mrežama i dodao kako je instalacija bila ukusna te da se divi Katelanovim radovima.

Nakon što je instalacija zamijenjena, policija je angažovana kako bi se spriječile slične krađe.

The really, really, really, really expensive banana at #ArtBasel was eaten this afternoon by a New York artist (Vid: David_Datuna) pic.twitter.com/90mUhktyqd

— Joel Franco (@OfficialJoelF) December 8, 2019