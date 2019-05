POČINJE 64. STERIJINO POZORJE: Ceci Bojković nagrada za životno djelo

Sterijino pozorje, 64. po redu, otvara se svečano večeras uručenjem Sterijine nagrade za životno djelo Svetlani Ceci Bojković i predstavom "Petrijin venac" Dragoslava Mihailovića u režiji Bobana Skerlića, a u izvođenju Ateljea 212.

Pod sloganom "Pobuna - ženski rod" u Novom Sadu do 3. juna biće izvedeno osam predstava u konkurenciji za nagrade i tri u međunarodnoj selekciji "Krugovi".

Autentičan i istraživački pristup problematici ženske emancipacije zajednička je osobina svih predstava koje je Svetislav Jovanov, selektor Pozorja, uvrstio u selekciju, a prema njegovim riječima, protekla pozorišna sezona bila je natprosječna i provokativna.

"Imao sam priliku da svjedočim jednoj tematski intrigantnoj, estetski protivrečnoj, društveno provokativnoj i, u krajnjoj liniji, natprosječnoj pozorišnoj sezoni. Riječ je o predstavama u kojima pobuna zanemarenog, potisnutog i/ili porobljenog ženskog identiteta, žene kao Drugog - postaje šifra borbe za društvene, moralne i civilizacijske promjene", kazao je Jovanov.

Pored uručenja prestižnog priznanja, sutra u foajeu scene "Pera Dobrinović" Srpskog narodnog pozorišta u čast velike glumice biće otvorena i izložba "Svetlana Bojković - Umjetnost glume ili traganje za istinom", autora Zorana Maksimovića.

"Na otvaranju me očekuje velika Sterijina nagrada za životno djelo, kao i otvaranje izložbe o meni i mom radu. To me čini srećnom i vrlo počastvovanom", kazala je Bojković.