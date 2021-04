Pjesme nominovane za Oskara biće izvedene na neobičnim mjestima

Pet pjesama nominovanih za ovogodišnje Oskare biće izvedeno na krovu novog muzeja Akademije filmske umjetnosti u Los Anđelesu i u sićušnom ribarskom gradiću na Islandu, u pokušaju producenata da osvježe ceremoniju u vrijeme pandemije kovida 19.

Zvijezda "Hamiltona" Lesli Odom Džunior biće među onima koji će nastupiti s krovne terase još neotvorenog Muzeja filmske umjetnosti u Los Anđelesu, čije je otvaranje odloženo zbog kovida 19.

Njegova pjesma "Speak Now" iz filmske drame o građanskim pravima "Јedne noći u Majamiju" biće dio posebne emisije prije Oskara, kao i balada "Husavik" iz komedije "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" Vila Farela, koja će biti izvedena iz istoimene luke na Islandu.

- Osmislili smo ozbiljne akcije prije i poslije kako bismo poboljšali naš glavni događaj - saopštili su dobitnik Oskara Stiven Soderberg i njegove kolege koproducenti, pa su dodali:

- Naš prijedlog je da gledate cijelu stvar, inače ćete propustiti nešto zaista neočekivano i zabavno.

Harison Ford, Bred Pit i Riz Viderspun su među glavnim voditeljima ovogodišnje dodjele Oskara.

Producenti su takođe najavili emisiju nakon glavnog događaja - "Oscars: After Dark" u kojoj će prikazati dobitnike sa zlatnim statuetama i intervjue sa zvijezdama.

Svečana, 93. dodjela Oskara biće održana 25. aprila, dok će se novi muzej Akademije filmske umjetnosti i nauka otvoriti 30. septembra.