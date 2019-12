Peteru Handkeu uručena Nobelova nagrada za književnost

Švedski kralj Karl Gustav uručio je Nobelovu nagradu za književnost austrijskom piscu Peteru Handkeu.

On je priznanje dobio "za uticajno djelo koje je jezičkom domišljatošću istražilo periferiju i specifičnost ljudskog iskustva".

Uz Handkea, nagradu za književnost ove godine dobila je i poljska književnica Olga Tokarčuk. Nagrada joj je dodijeljena zbog "narativne imaginacije i enciklopedijske strasti koja predstavlja život kao prelaženje granica".

Prethodno je dodijeljena Nobelova nagrada za doprinos psihologiji za 2019. godinu koju su primili Vilijam Kejlin, ser Piter Retklif i Greg Semenca.

Priznanja za hemiju Švedske kraljevske akademije za dodjelu Nobelove nagrade uručena su Džonu Gudinafu, Stenliju Vitingemu i Akiri Јošino.

