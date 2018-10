Otvorena izložba slika i skulptura "Progon" Miloša Šobajića

Izložba slika i skulptura "Progon", jednog od najvećih srpskih slikara i vajara današnjice Miloša Šobajića, otvorena je u galeriji Kulturnog centra u Trebinju.

Radovi predstavljeni trebinjskoj publici, na simboličan način, kako je to pojasnio Šobajić, predstavljaju progon koji je počeo od Adama i Eve, koji su bili prognani iz raja, do modernih progona koji uništavaju narode, kao što su to bili "Oluja" i "Arapsko proljeće".

"Arhanđel Mihajlo je Adama i Evu proterao iz raja ognjenim mačem na ovu paklenu Zemlju, a danas proteruju ceo narod takozvanim lepim bombama", rekao je Šobajić.

Šobajić je istakao da mu je drago što je priredio svoju prvu samostalnu izložbu u Trebinju.

Za Šobajića poznavaoci kažu da je "romantik u duši, a buntovnik na platnu", što on objašnjava činjenicom da voli "brutalno izražavanje, a ne brutalno ponašanje" u kome slika mora da posjeduje energiju, što je neophodno za svako djelo.

Govoreći o svojoj knjizi "Slikaj i ćuti" koja je objavljena prije pola godine u Beogradu, a sinoć predstavljena u Trebinju, Šobajić je rekao se u njoj bavi slikom dvije Evrope koje se sudaraju, te uticajem globalizacije na samu umjetnost.

"Jedna je ta divna Evropa koja nudi sve najbolje - od umetnosti, kulture, filozofije do standarda i one Evrope koja pravi pogrome, kolonizuje narode i nemilosrdno ih ubija", naveo je Šobajić.

U knjizi, kako je naveo, oštro kritikuje stvaranje vizuelne ili konceptualne umjetnosti, koja je izmišljotina NATO-a, koju je ova organizacija ozvaničila četvrtog aprila 1999. godine, proglasivši sebe za njenog idejnog tvorca i zaštitnika.

"Od nje je NATO pokušavao da napravi čoveka maloumnim, koji ne razume ništa. A zašto? Pa da bi se osećali maloumnim i da ne bismo razumeli zašto oni bombarduju narode, zašto prave pogrome i večne ratove", naveo je Šobajić.

Milana Babić, predsjednik Književnog udruženja "Susret" koje je organizator ove izložbe, istakla je da se sa Šobajićem upoznala na nedavnoj dodjeli ruskog ordena, nakon čega su pokrenuli razgovor o izložbi u Trebinju.

Babićeva je rekla da joj je veoma drago što se Trebinje još jednom pokazalo kao grad kulture, koji cijeni velike umjetnike kakav je i sam Šobajić.

"Pokazali smo da veoma brzo možemo da realizujemo kulturno dešavanje visokog nivoa. Ovom izložbom smo se, na idejom planu, povezali sa Beogradom, gdje je prije tri dana bila i promocija Šobajićeve knjige, čime se, zapravo, povezala kulturna scena Srbije i Republike Srpske, ali i Crne Gore", pojasnila je Babićeva.

Šobajić je rođen 1945. godine u Beogradu, gdje je diplomirao na Akademiji vizuelnih umjetnosti 1970, a od 1972. godine živi i radi u Parizu.

Priredio je više od 30 značajnijih samostalnih izložbi širom svijeta.

Uz udruženje "Susret", organizaciju izložbe, pomogli su Grad Trebinje, Kulturni centar Trebinje, Akademija likovnih umjetnosti Trebinje i Turistička organizacija grada.