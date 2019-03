OK fest: Kamp ulaznice do kraja marta za 30 KM

Organizatori šestog "Nektar OK festa", koji će od 12. do 14. jula biti održan na Tjentištu, saopštili su danas da su ponude paketa ulaznica za sva tri dana sa mjestom u "OK kampu", po cijeni od 30 KM, dostupne do kraja marta.

Za posjetioce kojima je potreban i prevoz iz većih gradova u BiH do Tjentišta, postoji i ponuda od 60 KM, koja uz ulaznice na koncerte i mjesto u kampu podrazumijeva i prevoz. Organizatori napominju da će paket "OK kamp" (mjesto u kampu plus ulaznica na sve koncerte) biti dostupan tokom sva tri dana trajanja festivala, na recepciji "OK kampa", po tada važećim cijenama. "Kamperi željni avanture i adrenalinskog doživljaja biće u prilici da uživaju u sadržajima koji se nude u Nacionalnom parku, da se oprobaju u planinarskim šetnjama i rafting avanturi na rijeci Tari, vozeći se kroz najdublji evropski kanjon", navodi se u saopštenju. Na "Nektar OK festu" ove godine prvi put će nastupiti škotski bend "Franc Ferdinand", kao i srpski bendovi "Goblini" i "Bjesovi", te hrvatski sastav "Pips, čips i video-klips", a nakon prošlogodišnje promocije knjige na ovom festivalu i Nele Karajlić će ove godine zasvirati sa svojim bendom. U Dolinu heroja vraćaju se "Dubioza kolektiv", "Let tri", "Partibrejkers", "Brkovi", Edo Majka, a publiku će zabavljati i "M.O.R.T", Đorđe Miljenović, "Helem nejse", Vojko Vrućina, "Iskaz". Kao i prethodnih godina, koncerti će, pod obroncima planinskih masiva Nacionalnog parka "Sutjeska", biti organizovani na tri bine. Organizatori ističu da to nije sve jer posjetioce očekuje još dobre muzike na "OK samer stejdžu" - u hladu najvećeg bazena na Balkanu, kao i drugi prateći sadržaji, o čemu će uskoro saopštiti nove informacije.