OK DJ SET – odličan spoj regionalne elektronske scene na Tjentištu

Najpoznatija imena regionalne elektronske scene ovoga ljeta stižu na Tjentište.

OK publici predstaviće se u okviru programa OK Summer stage kraj najvećeg bazena na Balkanu, gdje uz odlične ritmove publika uživa u dnevnom programu, kao i na OK After Party u OK kampu gdje publika u najboljoj atmosferi dočekuje najljepše zore na Tjentištu.

Prvog festivalskog dana, u petak 14. avgusta, za dnevnu, ali i noćnu atmosferu na oba stage-a zaduženi su Sinisa Tamamovic i Alexander G.

Banjalučki DJ i producent Sinisa Tamamovic, poslednjih nekoliko godina gradi uspješnu svjetsku karijeru nastupajući na brojnim događajima širom Evrope, Južne Amerike i SAD-a. Od 2011. godine živi i radi u Londonu, gdje gradi samostalnu karijeru.

Od samog početka Alexander G se izdvajao sa naprednim i beskompromisnim setovima, nepogrešivim sluhom za želje i potrebe mase koja je ispred njega. Danas su njegovi setovi snažni, energični, pažljivo složeni i odabrani, a njegovi nastupi nešto što se dugo pamti.

Vrhunskih ritmova neće nedostajati ni dugog festivalskog dana, u subotu 15. avgust, gdje će publiku u okviru dnevnog programa OK Summer Stage-a u pojačanom sastavu zabavljati Mladen Tomic, Toni Juranović i Nebs Jack.

Hipnotički spoj techna i tech house-a, dodatno pojačan snažnim groove-om i bass linijama odlikuju setove Mladena Tomica, DJ-a i producenta, koji je osvojio srca klabera širom planete. Prepoznatljiv je po beskompromisnom zvuku, snažnoj energiji od koje je satkan svaki njegov set, pažljivo odabranim kompozicijama i unikatnoj produkciji.

Toni Juranović, multiinstrumentalist, sa preko 20 godina iskustva na sceni. Stilski neograničen i nepredvidljiv, te u kombinaciji sa savršenom tehnikom miksanja na floor-u nikog ne ostavlja ravnodušnim.

DJ i producent Nebs Jack već nekoliko godina prepoznatljivo je ime na regionalnoj sceni elektronske muzike i jedan je od glavnih izvođača ovog zvuka u BiH. Osim u svom muzičkom izražaju, Nebs je poznat i po naporima u stvaranju i jačanju regionalne scene elektronske muzike.

Po završetku programa na Jägermeister main stage-u Mladen Tomic i Toni Juranović nastaviće da zabavljaju publiku na OK After Party u OK kampu.

Finiš festivala, u nedjelju 16. avgusta obilježiće nastup Kristijana Molnara na OK Summer stage-u, te Marka Nastića i Petra Dundova na OK After Party.

Marko Nastić, važi za jednog od najboljih umjetnika jugoistočne Europe koji se istakao kao DJ i producent. U karijeri dugoj gotovo 20 godina, Marko je napravio više od 200 izdanja, uključujući rmx i koprodukcije.

Kristijan Molnar jedan je od omiljenih DJ-eva regionalne publike. Voli da eksperimentiše različitim muzičkim žanrovima, kao što su disco, Chicago house, deep techno, new wave, funk i soul.

Ako govorimo o elektronskoj muzici i technu, Petar Dundov po svom talentu, muzičkom stažu i diskografiji spada među najplodonosnije regionalne autore. Danas iza sebe ima veliki broj singlova, te pet samostalnih albuma, na kojima je prema brojnim kritičarima techno muziku uzdigao na viši stepen.

Nektar OK Fest uz odlična imena regionale muzičke scene ove godine na Tjentištu 14/15/16 avgusta, pruža neponovljivo iskustvo i nevjerovatna 72 sata odlične zabave.

Uz festival su i ove godine Addiko banka, banka partner festivala i prijatelj festivala kompanija m:tel.

Ukoliko još niste osigurali vaš festivalski paket, pravo je vrijeme za to. U ponudi su OK kamp paketi - Paket III / kamp + ulaznica + prevoz/ po cijeni od 60,00 KM, te paket OK kamp / kamp + ulaznica/ - 35,00 KM. Osim boravka u OK kampu u ponudi su i bungalovi „Kampa Sutjeska“ po cijeni od 150,00 KM. Sve informacije nalaze se na zvaničnoj festivalskoj stranici https://www.okfest.net/#booking.