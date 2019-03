Odbrojavanje za OK avanturu počinje!

Franz Ferdinand, Dubioza kolektiv, Goblini, Brkovi, Nele Karajlić i mnogi mnogi drugi ove godine zaduženi su za još jednu nezaboravnu OK avanturu na Tjentištu. Šestu godinu za redom 12/13/14 jula NP Sutjeska biće epicentar najbolje zabave, dobrog provoda i druženja u jednom posebnom i magičnom ambijentu čiste prirode, kakav se rijetko sreće, posebno u kombinaciji sa odličnom muzikom i ostalim festivalskim sadržajima.

I ovoga puta publika Nektar OK Festa uživaće u sjajnoj muzici na tri festivalska stage-a. Jägermeister main stage ove godine ugostiće "škotske grofove" Franz Ferdinand, jedan od najkvalitetnijih bendova britanske, ali i svjetske muzičke scene. Publika će biti u prilici da uživa u njihovom nastupu, ali i hitovima sa dugo čekanog albuma koji su objavili počektom prošle godine "Always Ascending". Osim škotskog indie-rock sastava za odličnu trodnevnu zabavu na Jägermeister main stage-u pobrinuće se miljenici regionalne publike Dubioza kolektiv, kao i ostali sjajni izvođači iz regiona, od kojih će neki po prvi put osjetiti OK atmosferu Tjentišta Goblini – Nele Karajlić – Brkovi – Edo Maajka – Partibrejkers – Pips, Chips & Videoclips – Helem nejse.

Ni ove godine nismo zaboravili najvjerniju festivalsku publiku, OK kampere, koji su navikli da zagrijavanje za večernje koncerte započnu u dnevnoj varijanti, uz dobar provod i izvođače koji ih očekuju na Sensation OK stage-u. Ove godine za dnevni program, pod obroncima planinskih masiva NP Sutjeska zaduženi su Let 3 – Bjesovi – Vojko Vrućina – Đorđe Miljenović – Iskaz – M.O.R.T.

Tu nije kraj, očekuje nas još imena, dobre muzike i zabave na OK summer stage-u, omiljenom mjestu za dnevno chillanje kraj bazena, ali i na after partiju u OK kampu.

Osim dobre muzike program Nektar OK Festa nudi sadržaje i za ljubitelje avanture, koji će uživati u rafting doživljaju rijekom Tarom, kroz najdublji evropski kanjoj, te planinarskim šetnjama kroz NP Sutjeska, jednu od poslednjih očuvanih prašuma u Evropi - Perućicu i posjetu Trnovačkom jezeru.

Osigurajte sebi OK doživljaj na vrijeme, iskoristite Extra ponudu i pridružite nam se u nezaboravnoj OK avanturi. Paketi ponude za boravak na Nektar OK festu dostupni su na zvaničnoj stranici festivala www.okfest.net. Posebno izdvajamo EXTRA PONUDU za OK kampere gdje se u samom startu nudi ograničen broj paketa po extra cijeni od 25 KM koji podrazumjevaju trodnevni boravak u OK kampu uz mogućnost prisustva svim koncertima na tri festivalska stage-a.

Nektar OK Fest i ove godine prate prijatelj festivala kompanija m:tel i Addiko banka, Banka partner festivala.