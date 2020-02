Sastav "Beogradski Sindikat" je opet izazvao pažnju svojom pjesmom, u pitanju je novitet "Sviće zora" koji je njihova vjerna publika, pogotovo "braća iz Sparte" kako se nazivaju oduševljeno dočekala.

Momci iz “Bg Sindikata” su u opisu spota još napisali:

"U znak zahvalnosti našoj braći i sestrama iz Crne Gore, što su nam pokazali kako se ljubavlju i slogom brane vera, nasleđe i ljudsko dostojanstvo. Pesmu objavljujemo na Sretenje Gospodnje, sa željom da se u podvigu sjedinimo sa našim slavnim precima, a u okviru Nedelje o bludnom sinu, da se podsetimo da su pokajanje i praštanje jedini put ka zajedničkom spasenju.

SVIZAJEDNO!

Dogodine u Prizrenu!"

SVIĆE ZORA

Napolju je tama, noći gluvo doba

Sve(t) tone u san, a nas tek čeka borba

Neizvesnog ishoda. Nema drugog izbora

U odbranu Svetinja milom, silom primoran

Uvek je najcrnje pred zoru, a mi ko u stroju

Snaga nam u hodu. Sabrani u Bogu!

Preci nas zovu da vratimo slobodu

Stopu po stopu, svedočimo slogu

U vatri i ognju, u smetovima snega

Držim čvrsto barjak. Ne odričem se Njega!

Naša reč je Stega, čvrsta kao stena

Brat je bratu veran, baš u najgora vremena

Divlju kriku vetra nadjačava pesma

Naša snažna vera topi sante leda

U dušama zalutalih, kojim bratska ljubav treba

Molitva u tami, gde su pali, pali svetla

REFREN:

Sviće, sviće rujna zora

Sve od Brda pa do mora

Odjekuje glas sa Gora

Narod da probudi!

Ovo ovde su primeri čojstva i junaštva

Dokaz da smo imali i roditi se rašta

Opet brane sa Vrata, da ne bi stigli do brata

U podvigu smo do kraja. Ovo je Sparta!

Samo hrabro, bez straha. Sa nama je Pravda

Zemaljska su vazda za malena carstva.

Vojska đedova i unuka sa nama korača

Obavezuje da naša sva dela budu časna

A opet nama kažu, deci novog veka

Da nijedna vrednost više nije sveta

Da nam mnogo treba, da nas plaši beda

Da, van njihovog puta, drugog puta nema

Al Zavet u nama, i pored svega večan

U sred ovog bezumlja, probudio Čoveka

Na kraju puta čeka pehar krvi i tela

Naših ljudi reka nikad bliže Neba!

REFREN:

Sviće, sviće rujna zora

Sve od Brda pa do mora

Odjekuje glas sa Gora

Narod da probudi!

Sviće zora vernom stadu,

Sloga biće poraz vragu!