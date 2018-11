Nisam glasao za granice, ali one su nastale voljom naroda i to poštujem

"Poštujem države koje su voljom naroda nastale u bivšoj Jugoslaviji. Međutim ne treba ti pasoš da pređeš iz Slovenije u Italiju, iz Njemačke u Holandiju, ali ti treba da pređeš iz Srbije u Republiku Srpsku, iz Crne Gore u Srbiju, Hrvatsku ili u BiH. Sve su to stvari za koje ja nisam glasao, niti za granice niti za podjele, ali one su činjenične, one su postavljene, narod je to nekim putem izglasao i ja to poštujem," kaže glumac Mima Karadžić.

Gostujući u emisiji ATV-a "Nezvanično" on je naglasio da normalno doživljava to što uz pomoć pasoša prelazi iz jedne u drugu državu, koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije. On ističe da ima sreću da poslom kojim se bavi uveseljava ljude, te da ono što radi probija sve granice. "Na ATV-u u Republici Srpskoj se emituje serija "Budva na pjenu od mora", u Federaciji emituju naše ranije serije, idemo i u Makedoniji, dogovorili smo emitovanje i sa Slovenijom, u Hrvatskoj, Srbiji... Meni je puno srce da moj posao probija sve granice. To je posao, kultura, koji probija sve barijere, kao i sport," kaže Karadžić. Kako kaže "Budva na pjenu od mora" je jedna od najpopularnijih naših serija na teritoriju bivše Jugoslavije. "Volim to ime - Jugoslavija. Ja sam glumac i veseljem i smijehom, dobrim namjerama, možeš da uđeš u svaku zemlju. Gdje god dođem dobro sam došao i to je velika privilegija, kad možeš da dolaziš u razna mjesta i da se osjećaš doborodošlim," rekao je Karadžić, dodajući da u Srbiji, kad na nekom od kanala propuste seriju "Budva na pjenu od mora", tu epizodu gledaju na ATV-u.