Nikad se ne pojavljuje u javnosti, a evo i zašto: Ovo je majka Miloša Bikovića

Маме рассказал про сборы Холопа (2 миллиарда), она спросила: а сколько это людей? Я говорю: где то 7,5 миллионов Мама: И все они платили чтобы на ТЕБЯ посмотреть? Мама Бог юмора, тролит 😂 Rekao sam mami da je film ,Sluga’ zaradio više od dve milijarde rubalja. Ona pita: Koliko je to ljudi? Ja kažem: 7,5 miliona. Ona: I svi su oni platili da TEBE gledaju... Mama troluje ozbiljno...

