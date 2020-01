Neda umrla 10 dana pred godišnjicu smrti svoje najveće ljubavi

Suprug glumice Nede Arnerić (67) koja je preminula večeras, Milorad Mešterović (63) preminuo je početkom januara prošle godine, poslije duge i teške bolesti. Milorad Mešterović je uvijek bio Nedina velika podrška, a kada je glumica prije četiri godine pala sa terase svog stana, Milorad je bio njena tačka koja ju je vratila i dala snagu za borbu.



Prije četiri godine zadobila je teške tjelesne povrede kada je pala sa terase. Kako se pisao, njoj su bila polomljena tri pršljena.

- Zajedno smo gledali Đokovićev meč na televiziji. Ja sam joj tražio da mi prebaci na vijesti. Nakon toga je ona sređivala nešto po kući, a potom je izašla na terasu da prostre veš. Ne znam šta se desilo, samo sam u jednom trenutku čuo da je pala - rekao je Milorad Meštrović tada.

Glumica je odmah nakon toga operisana u Kliničkom centru Srbije, a dok ju je anesteziolog pripremao za operaciju, ona je olakšala dušu. Rekla mu je da „više ne može da živi ovim životom zbog teške bolesti muža“. Dok je pričala sa ljekarskim osobljem, oči su joj bile suzne.

- Vidjela se velika tuga u njenim očima. Suprug joj je sve što ima u životu. Veoma su vezani. On je već pet godina teško bolestan od raka. Ona mu je najveća podrška - ispričao je tada izvor iz bolnice.

O njihovoj ljubavi mogao bi se napraviti film.

- Bio je to 5. septembar 1981. godine. Moj muž je došao da pogleda predstavu "Mušica" u pozorištu "Dvorište". Nakon predstave otišli smo na večeru, poslije večere smo se zbližili i počeli smo da živimo zajedno nakon nekoliko dana. Imala sam sreću. Prije toga sam isprobavala svašta jer ne treba se vezati za neke ljude koje znamo iz škole. Imam mnogo prijateljice koje su se udale za svoje momke iz škole i sve što su imale u životu je taj jedan muškarac - prepričavala je Arnerić.

- On je meni sve, sin, brat, muž, tata, ljubavnik i prijatelj. Toliko sam srećna što smo izgurali zajedno. Bilo je tu raznih čudesa, nismo bili sveci, ali smo najveći prijatelji - iskreno je jednom prilikom ispričala glumica koja je u svojoj karijeri snimila više od stotinu filmova.

Njenom se talentu, kao i izgledu, divila cijela bivša država, ali Arnerić je tek, govorila je, sa suprugom Miloradom pronašla pravu ljubav.

- Shvatila sam da je on divan, plemenit, dobar, pošten, svjetski čovjek koji je mnogo putovao, koji će me uvijek voditi i biti korak ispred mene. Možda i neće biti tako, ali ja ću imati osjećaj da je on ispred mene za jedan korak i vodi me - rekla je diva.