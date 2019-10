Nele Karajlić izjavio je Srni da je prijatno iznenađen što je austrijski književnik Peter Handke dobio Nobelovu nagradu za književnost, te ocijenio da napadi na njega govore koliko je ta nagrada, koju je dobio neko politički nepodoban, u stvari politički važna.

"Meni je prijatno iznenađenje da je Handke dobio nagradu, utoliko što sam bio duboko uvjeren da je nagrada političke prirode. Evo i Nobelov komitet je na neki način uspio da me demantuje", rekao je Nele Karajlić.

Prema njegovim riječima, koliko je Nobelova nagrada politički važna, govore i napadi na Handkea i na samu nagradu.

"To što je Handke dobio nagradu znak je da je dobio neko ko je politički nepodoban, a to što ga napadaju i iz američkog /udruženja književnika/ PEN-a znak je da je ta nagrada politički jako važna", naveo je on.

Ističući da obožava Handkea, Nele Karajlić je dodao da je Handke ovu nagradu trebalo da dobije mnogo ranije.

"Činjenica da je prije nekoliko godina Nobelovu nagradu dobio Bob Dilan - muzičar, a ove godine Nobelovu nagradu dobio Peter Handke - Srbin, to znači da bih i ja mogao da budem na tom spisku jedne godine. Konačno Ivo Andrić nije naš jedini nobelovac, ima i Peter Handke", rekao je Nele Karajlić.

Švedska kraljevska akademija dodijelila je Peteru Handkeu ovogodišnju Nobelovu nagradu za književnost zbog njegovog "uticajnog rada koji sa lingvističkom genijalnošću istražuje periferiju i posebnost ljudskog postojanja".

Handke je poznat po svojoj podršci Srbiji i Srbima i zbog stava da krivicu za rat ne treba svaljivati na srpsku stranu.

Odmah po proglašenju Handkea za dobitnika Nobelove nagrade za književnost, počeli su napadi na njega od Albanaca i Bošnjaka, ali i američkog udruženja književnika /PEN/.