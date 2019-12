Najiščekivaniji filmovi ove zime

Iako se najveći filmski hitovi vezuju za ljetni period, to ne znači da jesen i zima ne donose ništa zanimljivo na ovom polju. Naprotiv, u narednih nekoliko mjeseci očekuju se mnoga zanimljiva ostvarenja.

"Knives Out"

Ova misterija sa klasičnim zapletom poput onih iz romana čuvene Agate Kristi donosi zvjezdanu glumačku postavu i dobro poznato ime za režiserskim kormilom. Priču o ubistvu pisca krimi-romana u njegovoj sopstvenoj kući donosi Rajan Džonson, nekada voljen zbog "Ubice iz budućnosti", sada pomalo omražen zbog osmog dijela sage "Ratovi zvijezda". Uloge tumače: Danijel Krejg, Kris Evans, Džejmi Li Kertis, Toni Kolet, Majkl Šenon, La Kit Stanfild i Ana de Armas.

"The Two Popes"

Dva vrsna glumca u naslovnim ulogama već su tumačila kontroverzne religiozne vođe, pa ne sumnjamo da je i ovaj film odlično ostvarenje. Entoni Hopkins i Džonatan Prajs oživjeće na velikom platnu istorijsko rivalstvo koje je postojalo između pape Benedikta i kardinala Bergolja, koji je kasnije postao poznat kao papa Franjo.

"Cats"

Ukoliko niste već upoznati sa radnjom ove adaptacije čuvenog mjuzikla Endrua Lojda Vebera, nemojte se iznenaditi ukoliko vas trejler ostavi prilično zbunjenim. U njemu možete vidjeti aktere koji se nalaze između svog prirodnog stanja i animirane "mačkaste" verzije, koja podsjeća na neku dječju noćnu moru. Očekuje se puno od ekipe koju predstavljaju Tejlor Svift, Dženifer Hadson, Idris Elba, Ijan Makelen, Džudi Denč i mnogi drugi.

"Star Wars: The Rise of Skywalker"

Film koji bi konačno trebalo da završi ovu sagu (ili ipak ne?) i donese odgovore na mnoga pitanja koja su postavljena u prethodna dva nastavka. "Dizni" već očekuje pune sale krajem ove godine.

"1917"

Možda je činjenica da je Sem Mendes reditelj dovoljna da vas privuče ovom filmu, ali povrh toga, inspiraciju je dobio od istinite priče koju mu je prenio njegov djed o iskustvima u Prvom svjetskom ratu. Priča prati dva glasnika koja treba da upozore Britance o njemačkoj zasjedi koja ih čeka. Njih tumače Džordž Mekej i Din Čarls Čepmen, a tu su između ostalih još i Benedikt Kamberbeč i Kolin Firt.

"Little Women"

Već je bilo nekoliko adaptacija književnog djela Luize Mej Alkot, od toga najskorije prošle godine. Uprkos tome i najavljenim promjenama u vremenskim odrednicama, očekivanja su velika. To je mahom zbog toga što režiju potpisuje Greta Gervig, a uloge tumače Serše Ronan, Ema Votson, Florens Pju, Eliza Skanlen, Meril Strip i Lora Dern.

"Bad Boys for Life"

Prošlo je čak 16 godina od drugog dijela eksplozivne sage Majkla Beja i mnogi su vjerovali da treći nikada neće ni ugledati svjetlost dana. Uprkos tome, Vil Smit i Martin Lorens su se vratili i djeluju raspoloženije nego ikada da donesu još jedan akcioni spektakl.

"The Gentlemen"

Svaki novi film Gaja Ričija zaslužuje vašu pažnju, a posebno onaj koji je okupio ovako zanimljivu ekipu, sa Metjuom Mekonahijem na čelu. Tu su i Hju Grant, Mišel Dokeri, Džeremi Strong, Kolin Farel, Čarli Hanam i drugi u priči od koje kritičari još ne znaju šta da očekuju.

"Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)"

Uprkos tome što nisu baš svi najnoviji filmovi iz DC kuhinje imali isti uspjeh, povratak Margo Robi u ulozi Harli Kvin je dovoljan razlog da nas zaintrigira. Pored malo čudne i naizgled šećerlemaste priče, koja je neke odvratila, puno se očekuje od Juana Mekgregora u ulozi glavnog negativca.