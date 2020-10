Najgori film u istoriji: Roditelji tuže rediteljku, a stižu joj i prijetnje smrću

Prijetnje smrću upućene rediteljki, tužba Vrhovne porote Teksasa i peticija koja poziva ljude da otkažu Netflix samo su neke od posljedica filma "Slatke" ("Cuties") koji se emituje na ovom striming servisu.

Film francuske rediteljke Majmune Dukur prati 11-godišnju djevojčicu Ami u predgrađu Pariza, rastrgnutu između svoje tradicionalne muslimanske porodice i drugarica koje je pozivaju da postane član njihove plesne grupe.

Čak i prije premijere "Cuties" su zbog promo postera, na kome se djevojčice puće, naišle na niz osuda. Turska je tada tražila od Netfliksa da blokira pristup njenim stanovnicima.

- Dobila sam niz prijetnji od ljudi koji uopšte nisu odgledali moj film i koji misle da sam zapravo opravdavala hiperseksualizaciju djece. Dobila sam i brojne prijetnje smrću - rekla je Dukur za Deadline.

No, ni kada se film 9. septembra konačno našao na platformi, negodovanje javnosti nije stalo.

Ami (koju igra Fatia Jusuf) se kao kameleon provlači kroz život, menjajući uloge i odjeću u zavisnosti od sredine u kojoj je.

Ona i njene drugarice su u pretinejdžerskom dobu, energične, ali i vrlo osjetljive, prepune želje da ih drugi ljudi vidi kao seksipilne, odrasle i slobodoumne žene.

One žele da budu poput modernih koje vide u medijima i na društvenim mrežama, zbog čega stvaljaju kažiprst u usta kada se slikaju, nose štikle i odeću koja ne priliči njihovim godinama.

U jednoj sceni Ami skida donji veš kako bi slikala svoje genitalije i objavila fotografiju, nakon što pokuša da zavede jednog člana svoje porodice, kako bi se spasila od kazne jer je ukrala njegov mobilni telefon.

U drugoj djevojčice pronalaze iskorišćen kondom i duvaju u njega kao balon. Kada shvate koliko je to nehigijenski, peru usta sapunom.

U trećoj grupu dječaka lažu kako imaju 14, da bi ih oni, kada shvate koliko su mlade, bijesno odbili i poslali kući da gledaju crtaće.

Vrhunac filma jeste trenutak kada one na takmičenju provokativno igraju i tverkuju u odjeći koja jedva pokriva njihova nerazvijena tijela. I svi koji ih gledaju su zgroženi ovom seksualizacijom djece.

Problem, tvrde kritičari, u tom trenutku nije bila priča i način na koji se ona dalje odvila, već kamera. Kamera je polako pratila linije njihovih tijela, zadržavajući se na preponama. Dok rade špagu ona ih je zumirala. Nisu prikazane kao da igraju nespretno ili čudno, već se kamera ponašala kako "pogled muškarca", posmatrala ih onako kako bih ih gledao neko ko pozitivno pozitivno doživljava ovakvo ponašanje.

Baš zbog toga udruženja roditelja širom Amerike osudila su ovaj film.

Hešteg #CancelNetflix postao je prvi u trendingu nakon premijere, a na sajtu Change.org preko 660.000 ljudi potpisalo je peticiju da se film "koji eksploatiše djecu" ukine.

Prije nekoliko dana Vrhovna porota Teksasa podnela je tužbu protiv Netfliksa zbog toga što "svjesno promoviše vizuelni materijal na kome se vide genitaliji ili intimna područja obučene ili djelimično obučene djece koja su bila mlađa od 18 godina u vrijeme kada je materijal snimljen", čime se navodno "podstiče pohotan interes za seks, bez druge ozbiljne, književne, umjetničke, političke ili naučne vrijednosti".

Na ove optužbe zamjenik glavnog i odgovornog direktora Netfliksa Ted Sarandos rekao je da je "iznenađujuće da se u Americi 2020. godine govori o cenzuri".

- Film je jedan dio publike zaista pogrešno razumio, naročito u Sjedinjenim državama. Film govori sam za sebe. To je vrlo intimna priča o odrastanju, to je priča same rediteljke, a i na Sandens festivalu, i u bioskopima širom Evrope prikazivan je bez ikakvih kontroverzi - kazao je on.