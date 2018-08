  Na koncertu Zdravka Čolića 25 hiljada ljudi

Na ljetnoj pozornici pored Drine u Zvorniku sinoć je održan koncert Zdravka Čolića pred oko 25 hiljada posjetilaca.

Koncert Zdravka Čolica održan je u okviru kulturne manifestacije "Zvorničko ljeto 2018", koja je počela 2. avgusta.

Da bi se izbjegla saobraćajna gužva, Gradska uprava i Policijska uprava Zvornik obezbijedili su parking prostore na području grada i u Karakaju.

Posjetioce koji su vozila ostavili u Karakaju prevozili su autobusi "Drina transa", koji su na svakih 10 minuta besplatno vozili do ulaza u grad, odnosno do mjesta gdje se održava koncert. NJih su autobusi po završetku koncerta vratili do Karakaja.