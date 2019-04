Na Dens arenu stiže Mladen Solomun

Na Dens areni predstojećeg muzičkog festivala "Egzit" nastup je potvrdio Mladen Solomun, jedan od najpopularnijih muzičara haus scene na svijetu, saopšteno je iz "Egzit tima".

Solomun na novosadski "Egzit" stiže u svom čuvenom "plus jedan" formatu, uz istoimenu žurku s kojom je osvojio fanove.

Ljubitelji njegove muzike dolaze iz cijelog svijeta da bi ga slušali na španskoj Ibici.

Solomunu će se na "Egzitu" pridružiti vodeći svjetski duo današnje tehno i haus scene "Tejl ov as" (Tale of Us).

Taj duet uvijek gostuje Solomunu u završnici "Solomun plus jedan" sezone, kao što i on gostuje u finalu njihovog serijala "Alterlajf žurki" (Afterlife).

Ovaj udarni trio u subotu, 6. jula, "preuzeće" komandu nad gigantskom pozornicom na čak šest sati i to prvo zasebno, a potom i u zajedničkom, dvosatnom nastupu.

Nastupe na Dens areni već su potvrdili i takva imena elektronske muzike kao što su Karl Koks, Pol Kalkbrener, Ameli Lens, Maseo Pleks, Džef Mils, Šarlot de Vit, Boris Brejha, Pegi Gou, Daks Džej, Monika Kruz, kao i drugi majstori te vrste muzike.

Na drugim "Egzitovim" binama nastupe su potvrdili legendarni "D Kjur", "Greta van Flit", Dimitri Vegas end Lajk Majk, Skepta, Di-Džej Snejk i drugi velikani moderne muzike.

Muzički festival "Egzit" biće održan na Petrovaradinskoj tvrđani u Novom Sadu od 4. do 7. jula.