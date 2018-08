Na "4 Prsta" 19 kompozicija temeljenih na bluzu VIDEO

Gitarista i pjevač Nikola Pejaković Kolja objavio je novi album "4 Prsta", pozamašnu zbirku od čak 19, u bluzu utemeljenih, ali ipak žanrovski raznolikih, kompozicija.

Pejaković će album, koji je na CD-u i digitalnim platformama objavio "Long Play", koncertno promovisati 10. novembra u Kombank dvorani u Beogradu.

"Ovaj album je pun muzike, duboko je zarezao u muzičku prošlost, svijest i stanje mog producenta, gitariste i prijatelja Voje Aralice i mene, tako da ga ja, zaista, posmatram kao moj ključni i najbolji album... Želim da ova ploča dođe do ljudi i da se sluša. Ranije, nisam baš puno mario za to", ističe Pejaković koji je nazivom svog novog albuma aludirao i na sopstvenu specifičnost od rođenja, budući da na jednoj ruci ima "samo" četiri prsta.

Poznat kao scenarista, reditelj i glumac, Pejaković se na muzičkoj sceni predstavio, između ostalog, i albumima "Mama, nemoj plakati" (2001) i "Kolja" (2009).

Sa "4 Prsta" snimio je žanrovski vrlo različit album, sa dosta muzike koja se logično nastavlja na njegov prethodni album "Grobovlasnici" (2013), mada ima i traganja u nekom drugom pravcu.

Kolja ističe da je Aralica, kao i na prethodnim albumima, na "4 Prsta" uradio "veliki posao i baš ta, žanrovska raznolikost, pokazala je i njegovu raskoš kao producenta".

"Naravno, bez njega ne bi bilo ni mene, on je svaki album radio vrlo predano i, bez obzira na to što sam ja donosio pjesme, on im je udahnuo život", naglašava Pejaković.

Album "4 Prsta" donosi sa strašću odsvirane bluz numere kakve su "Starost neće nikoga da čeka", "Došla si kasno" ili "Slika pokojnog druga", ali i soul-pop "Nema me bez nje" i laganiju "Uzmi ovu pjesmu", tu je i pesma na engleskom "Land of Hope" i tri, gudačima obojena, instrumentala.

"Jednostavno, nakupilo se pjesama i ideja i htjeli smo da većinu toga stavimo na album i tako zatvorimo to poglavlje. Ipak, ima nekih pjesama koje nismo stavili, neke ideje nismo završili. Bilo je i pjesama za koje smo bili sigurni da ćemo staviti na ploču, ali, ipak, nismo. Uglavnom, išli smo, kao i obično, da zaokružimo jedan koncept, jednu fazu, bez obzira na to bilo to pola sata ili sat muzike", rekao je Pejaković.

Na novom albumu je i muzika na stihove velikog srpskog pjesnika Jovana Jovanovića Zmaja (1833-1904) - "Ala je lep ovaj svet", "Oj, duledu", "Kad sam na svet ovaj pao (Đulići uveoci XLV)" i "Sad je već velika".

"Kupio sam, davno, sinu par slikovnica sa Zmajevim pjesmama i shvatio sam da je on, bez obzira na to što ga zovu pjesnikom za djecu ili dječjim pjesnikom, vrlo ozbiljan, tragičan i dubok, stihotvorac. Onda sam te slikovnice stavio na klavir i polako tražio melodije...", kaže Kolja.

CD, za koji je omot dizajnirao Saša Vasić, može se naći u bolje snabdjevenim muzičkim prodavnicama, kao i na internet platformama.

U Koljinom bendu su uz gitaristu Voju Aralicu i klavijaturistu Ivana Aleksijevića Pančevca, kontrabasista Milan Pavković i bubnjar Duca Ivanišević.