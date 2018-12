Met Dilan dolazi na "Kustendorf"

U takmičarskom programu 12. Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala "Kustendorf", od 11. do 16. januara u Drvengradu, biće prikazan 21 kratki film studenata iz 16 zemalja.

Među gostima festivala biće glumci Met Dilan, Slavko Štimac, Serđi Lopez, Adrijano Tardiolo, reditelji David Oelhofen, Adilhan Jeržanov i drugi.

Za nagrade Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje takmičiće se filmovi mladih režisera iz Švajcarske, Australije, Srbije, Norveške, Republike Srpske, Poljske, Rusije, Izraela, Francuske, Njemačke, Irana, Meksika, Španije, Makedonije, Turske i sa Filipina.

U žiriju će biti ruska glumica Dijana Požarskaja, izdavač i pisac srpskog porijekla Slobodan Despot i francuski režiser Tankred Ramon, a nagradu "Vilko Filač" za najbolju fotografiju dodijeliće francuski direktor fotografije Mišel Amatje.

Nagrada za buduće filmove biće uručena glumcima Slavku Štimcu i Serđiju Lopezu, te će u okviru "Retrospektive velikana" biti prikazani filmovi u kojima su oni igrali: "Vuk samotnjak" Obrada Gluščevića, "Sjećaš li se Doli Bel?" Emira Kusturice i "Vestern" Manuela Porijera.

Dio istog programa biće i film "Dragstor kauboj" Gasa van Santa o kome će govoriti Met Dilan, kao i ostvarenja "Svlačenje" Miloša Formana i "Dvadeseti vijek" Bernarda Bertolučija.

Na otvaranju festivala biće prikazan film Emira Kusturice "Pepe, jedan uzvišeni život", dokumentarac posvećen Hozeu Muhiki.

U "Savremenim tendencijama" naći će se film "Srećan kao Lazaro" Aliće Rorvaće, dobitnice nagrade za najbolji scenario na festivalu u Kanu, a njega će na radionici predstaviti glumci Adrijano Tardiolo, Serđi Lopez i Luka Čikovani, zatim "Bliski neprijatelji" i "Nježna ravnodušnost svijeta", koje će predstaviti reditelji David Oelhofen i Adilhan Jeržanov.

Glumac Marčelo Fonte predstaviće film "Dogmen" reditelja Matea Garonea, a film Vima Vendersa "Papa Franja: čovjek od riječi" producent Andrea Gambeta, dok će braća Damijano i Fabio Dinoćenco govoriti o svom ostvarenju "Dječaci plaču".

Na programu će biti i prvi dugometražni film crnogorskog reditelja Ivana Salatića "Ti imaš noć", film rediteljke Aline Skšeševske "Djevojke u igri", a u večernjim časovima koncerte će održati Orkestar narodne muzike braće Advahov Valeriju, sastav "Kaskaval & Kristi Traktor" iz Moldavije, italijanski muzičar Vinici Kaposelo, holandsko-srpski ansambl "Jovan Pavlović i Marko Marković bras bend", grupa "Kal" iz Srbije i Bilja Krstić i "Bistrik".

Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević je podsjetio na velike filmske stvaraoce, koji su prethodnih godina bili gosti "Kustendorfa", što govori, kako je naglasio, u prilog činjenici da je riječ o jednom od naznačajnijih kulturnih događaja.

"U januaru mi na veliki, važan, dostojanstven način, sa odjekom i u Evropi i u cijelom svijetu, počinjemo godinu kulture. Kustendorf je tektonski događaj u oblasti kulture, značajan za region, Evropu, ali i čitav svijet", rekao je Vukosavljević.

On je konstatovao da velika imena svjetskog filma, neholivudske orjentacije, dolaze i povećavaju specifičnu težinu srpske kulture i države, a festival je značajan i zato što ima direktan uticaj na mlade ljude.

"Kustendorf je velika radionica duha, kreativnosti, estetike, velikih uzbuđenja", rekao je Vukosavljević, uporedivši "Kustendorf" i njegovog osnivača Emira Kusturicu sa malom grupom Gala koja se hrabro bori protiv zlih Rimljana aludirajući na borbu protiv filmske industrije kojom dominira holivudska estetika i težnja ka komercijalizaciji.

Kusturica je rekao da slogan ovogodišnjeg festivala "The perfect dozen" ukazuje na visoki kvalitet radionica i susreta koji se dešavaju u Drvengradu i koji su najvažniji, podsjetivši da samo u tom ambijentu sto do stola sjede najuspješnjih filmski stvaraoci i oni koji tome teže.

"Kinematografija sve više postaje tržišni domet koji eliminiše snagu autora, a mi pokušavamo da ostvarimo prostor u kome će mladi autori, zagledani u budućnost, shvatiti da ne mora sve da bude urađeno kako govori mejnstrim, nego da postoji slobodno uvjerenje i posebna percepcija vremena i prostora", istakao je Kusturica.

On je naglasio da je snimanje filma "dranje kože".

"U jednom trenutku svog života sam shvatio da je žrtva, koju sam davao filmu, bila preko svake mjere izražena. Film zahtijeva veliki napor, mnogo sumnji i čuda da sam onda krenuo sa muzikom, pa sam odlučio da se vratim filmu kroz festivale", rekao je Kusturica.

On je konstatovao da dobar film ne može da bude prigodna tvorevina, on mora da proizilazi iz dobrog raspoloženja i za to, kaže, imamo potvrdu u svim talasima tokom istorije kinematografije.

"Sada živimo u vremenu kada tih talasa nema. Postoji samo opštost u kojoj poneko izviri iz te vode, ali mislim da treba povjerovati da će neko napraviti ponovo neki talas evropskog filma, a mi smo tu da pomognemo u tome", rekao je Kusturica.

On je naglasio i da su "festivali sigurna kuća filmova i da će opstati i "kada Netfliks preuzme sve".