Manifestacija “Dani flaute” od sutra u Banjaluci

Flauta je popularna širom svijeta i mnogi se bave sviranjem ovog instrumenta, te je prirodno da se zbog kvantiteta stvara veća konkurencija i, logično, zahtjevi i kriterijumi koji se stavljaju pred flautistu se uvijek povećavaju.

Kazala je ovo za “Glas Srpske” Sunčica Lončar, članica kvarteta flauta “Flutete”, koji organizuje manifestaciju “Dani flaute”. Smotra će biti otvorena sutra u Muzičkoj školi “Vlado Milošević” i trajaće do nedjelje.

- Ova spoznaja nas je dovela do zaključka da moramo da radimo više na polju dodatne edukacije učenika i nastavnika kako bismo išli u korak sa svijetom. Tako su i nastali “Dani flaute” - dodaje ona.

Kako je navela Lončareva, ovogodišnja manifestacija okupiće 35 aktivnih učesnika, koji će imati priliku da rade na master klasovima sa prof. Laurom Levai Aksin, redovnim profesorom novosadske Akademije umetnosti i prof. Marinom Nenadović, prvom flautom Beogradske filharmonije. Smotra će biti otvorena sutra u 19.30 časova koncertom Marije Pilipović, članice “Fluteta”, koja će predstaviti svoj solo album “Phoneme”. Drugi koncert biće održan u nedjelju u 10 časova, a na njemu će nastupiti beogradska pikolistkinja Snježana Pavićević, uz Vanju Šćepanović na klaviru.

- Teško je reći šta je najznačajnije jer je publika šarolika i svakome je nešto drugo od najvećeg značaja: đaku koji prvi put prisustvuje jednoj ovakvoj manifestaciji sve je novo i sve bitno, ljubitelju klasične muzike su sigurno najinteresantniji koncerti eminentnih flautista koje ugošćavamo, aktivnim učesnicima je na prvom mjestu master klas jer se tu pokazuju i na kraju imaju mogućnost da budu odabrani da dijele koncertni podijum sa najboljima, a roditeljima naših učenika je uvijek najinteresantniji koncert polaznika - smatra Lončareva.

Prema njenim riječima, postoji mnogo manifestacija koje bivaju održane u slavu muzike, ali kvantitet ne podrazumijeva i kvalitet. Smatra da mladi muzičari dobijaju mogućnost da predstave svoja djela, ali manjkavost pojedinih festivala je u tome što im nedostaje i edukativni dio, kao što su predavanja i radionice.

- Mi se trudimo da “Dani flaute” djeluju prvenstveno edukativno, i za učenike i za nastavnike. U okviru ove manifestacije su zato organizovana i predavanja i radionice za učenike i nastavnike iz oblasti tehnike disanja, savladavanja notnog teksta, savremenih tehnika sviranja flaute, dostignuća u gradnji flaute i metodike nastave flaute. To nije mnogo, ali je značajno. Rezultati su već vidljivi - više zainteresovanih za sviranje flaute, za posjetu koncertima klasične muzike i veći broj uspješnih svirača - rekla je ona.

“Dani flaute” trebalo je da budu održani krajem prošle godine, ali zbog epidemiološke situacije događaj je prolongiran, te samim tim i izmijenjen. Promjene se odnose na izbor prostora i broj posjetilaca. Prvobitni plan podrazumijevao je i još dvije lokacije - Banski dvor Kulturni centar i Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, ali ovog puta sav program biće realizovan u školi “Vlado Milošević”.

Kako Lončareva naglašava, sami događaji poput ovoga pokazuju da je Banjaluci potrebno više manifestacija i koncerata koji slave klasiku na najbolji mogući način. Kako navodi, jedan od problema jeste i prostor koji klasika dobija, odnosno ne dobija u medijima, ali i samo nepostojanje opere i filharmonije kao institucija u državi.

- Sve to dovodi do zaključka da mnogi građani nemaju uopšte ni priliku da dožive klasičnu muziku u pravom svjetlu. A poznata izreka kaže da “kakva je u državi muzika, takva je i država”. Zato se trudimo da klasičnu muziku što više približimo publici. “Dani flaute” su jedan od primjera za to - kazala je Lončareva i dodala da su radile i na projektima decentralizacije kulture, u okviru kojih su održavani koncerti za osobe sa invaliditetom, za koje ne postoje uslovi da uopšte uđu u koncertnu dvoranu, te serija nastupa za određene uzraste, s namjerom da mladima bude dočarana ljepota klasike.

Pjesma

Krajem prošle godine “Flutete” su predstavile i spot za pjesmu “Od Šukejena do Šibuje”, koja je bila plod saradnje sa kompozitorom Nikolajem Bruherom.

- Djelo je već na premijeri oduševilo publiku i odlučile smo da ga uvrstimo kao stalni dio repertoara. Kako ima priču na osnovu koje je nastalo, a koja je publici prije izvođenja narativno prezentovana, često smo imale priliku da od publike čujemo povratnu informaciju o vjerodostojnosti izvođenja. Polako se slika sama složila i tako je nastao spot čiji je režiser Draško Gajić, profesor na Akademiji umjetnosti u Banjaluci - objasnila je Lončareva.