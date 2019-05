Legendarni komičar pronađen mrtav u stanu

Legenda komedije Fredi Star (76) pronađen je mrtav u stanu u Kosta del Solu.

Policijski izvori kažu kako nema ničega što bi ukazivalo na nasilnu smrt, prenosi The Sun.

Glumac je patio od astme i imao je srčanih problema.

Očekuje se da će se u Institutu za sudsku medicinu u Malagi obaviti obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Poznati glumac bio je jedna od najvećih zvijezda u periodu od 1970 do 1990. godine. Obožavaoci su voljeli njegovo čudno, divlje i nepredvidljivo ponašanje.

On je glumio u emisiji “Celebrity Get Me Out Here” u 2011. godini, samo godinu dana nakon oporavka od srčanog udara.