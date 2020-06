Kusturica: Virus korona - efikasno političko dejstvo i dobar tržišni proizvod

Proslavljeni srpski režiser Emir Kusturica istakao je večeras tokom onlajn međunarodne konferencije "Beogradski kontrapunkt" da je naslovom "Strah i džins nikad ne izlaze iz mode" okarakterisao dvostrukost pojave virusa korona.

- Gledao sam na Јutjubu, gdje je fancuski nobelovac dokazivao u TV emisiji da je virus korona zapravo proizveden u laboratoriji i da on ima dokaz da je to istinito, a onda su četvorica novinara, kao četiri orla, kao mudri oponenti pokušavali da ga ubijede da on govori rečenicu koja je atomska bomba, a čovjek je samo ponavljao da to lako može svakome da dokaže - naveo je Kusturica.

Kusturica je dodao da ga je sila kojom su novinari napadali jednog naučnika podsjetila na to da dvostrukost pojave ovog mita ima svoj istiniti izvor.

On je dodao da lično vjeruje u kriptoistoriografske pojave koje objašnjavaju 50 godina kasnije ono što se desilo ranije.

- Osnovni pojam koji me vodi u sumnju da pored toga da taj virus postoji i da je opasan je zapravo jedan od novih puteva koji su prokrčeni novim virtuelnim kanalima u kojima ljudska svijest postaje dio jedne fikcije koja se kreira vrlo lako i upravo na toj ideji da su strah i džins uvijek u modi, stvara se jedan novi sociološki fenomen koji je dosad nepoznat - rekao je Kusturica.

Kusturica kaže da je virus korona, koja ga optički podsjeća na topuz Kraljevića Marka, vrlo efikasno političko dejstvo i jako dobar tržišni proizvod.

- Kako smo pripremljeni na koronu - u našu svijest i živote se već davno uselio rijaliti kao pojam - rekao je Kusturica.

On je dodao da je svjetska drama pretrpjela najužasniji udar i pretvorila se u samoinstaliranje umjetnosti koje nisu djelo, nego postavka, moguća dosjetka, a da je s druge strane svakodnevni život u kome se desi toliko mnogo stvari da su i umjetnost i literatura nevažni.

- Gdje se dešavaju te stvari - upravo u rijaliti šouu iscrpljuju do te mjere da najlakše možemo da sami sebe zamrzimo - istakao je Kusturica.

Kusturica je naveo, između ostalog, da se danas živi u masovnoj kulturi u kojoj su individualni potezi vrlo uspješno marginalizovani i naglasio da ne postoji mitologija druga nego holivudska, koja ima vrlo snažnu propagandu u svijetu.

On je naglasio da je čitanje jedno od preostalih intimnih blaga koje čovjek danas ima, jer jedino tako može da iskorači iz vremena i jedino na taj način može da sebi produži život.

Na večerašnjoj onlajn konferenciji o temi "Umetnost i mit danas", osim Kusturice, govorili su jedan od moderatora ministar kulture i informisanja Srbije Vladan Vukosavljević, zatim ruskiprozni i dramski pisac Dmitrij Danilov, španski pjesnik, putopisac i prevodilac Eduardo Moga, američka prozna spisateljica porijeklom iz Beograda Tea Obreht, prozni i dramski pisac iz Sjeverne Makedonije Aleksandar Prokopiev, jedan je od najizvođenijih kanadskih dramskih pisaca i profesor pozorišne umjetnosti Vern Tisen i austrijski istoričar, publicista i izdavač Hanes Hofbauer.

Onlajn konferencija održana je na Јutjub kanalu Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, zbog opasnosti širenja epidemije koronavirusa.

Međunarodna konferencija Beogradski kontrapunkt održava se od 2017. godine u organizaciji Ministarstva kulture i informisanja Srbije kao pokretača i Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka kao realizatora.

Ideja skupa je da okupi umjetnike i mislioce iz različitih dijelova svijeta, koji svojim radom značajno doprinose razumijevanju savremenih svjetskih tokova, odnosno situacije u kojoj se čovjek nalazi u današnjem vremenu.