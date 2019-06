Kusturica: Imam ideju da snimim film o Džingis-kanu

Režiser Emir Kusturica izjavio je da planira da snimi film o mongolskom vladaru DŽingis-kanu.

"Imam ideju da snimim film o DŽingis-kanu. Veliki film o tome kakav je čovjek kojeg nisu voljeli ni ovdje, ni na Zapadu", rekao je Kusturica novinarima tokom Međunarodnog filmskog festivala "Heroj i vrijeme" u Železnovodsku.

Prema njegovim riječima, film će biti snimljen po knjizi kirgistanskog i ruskog pisca Čingiza Ajtmatova.

"Imam odličnu knjigu Čingiza Ajtmatova. Vrlo dobrog pisca. Mislim da će film biti spreman za naredni festival", naglasio je Kusturica.

On kaže da jedna od scena može biti snimljena na Kavkazu.

"Imam scenu kada DŽingis-kan prilazi rijeci, gdje mora da čeka dok ona zamrzne kako bi je prešao. Sada razmišljam gdje da snimim tu scenu - na Kavkazu ili u Sibiru", rekao je Kusturica.

Međunarodni festival "Heroj i vrijeme" se održava od 25. maja do 2. juna u Železnovodsku i drugim okolnim gradovima Kavkaza.

Kusturica je najavio i turneju svoje muzičke grupe "The no smoking orchestra" od Bresta do Kamčatke, koja će početi 1. novembra, prenio je "Sputnjik".