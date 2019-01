Kusturica i Tarantino zajedno u filmu

Vim Venders, Kventin Tarantino, Mandela, Dalaj Lama, Takeši Kitano, ali i Emir Kusturica i Marina Abramović, samo su neki od umjetnika i velikih umova koji u dokumentarcu "Zašto smo kreativni?" reditelja Hermana Vaskea odgovaraju na ovo krucijalno pitanje.

Premijerom ovog ostvarenja 31. januara u "Kombank dvorani" svečano će biti otvoren prvi festival dokumentarnog filma "DOK #1".

Ovaj, po svemu ekskluzivni projekat, Herman Vaske je radio tokom 30 godina karijere, snimajući najintrigantnije svjetske umetnike, filozofe i velike umove današnjice, među kojima se nalaze dobitnici Nobelove nagrade, Oskara i drugih visokih svjetskih umjetničkih priznanja.

Projekat je započet intervjuom sa Dejvidom Bouvijem, koji se provlači kroz cijeli film, a zanimljivo je da su Marina Abramović, Emir Kusturica i slovenački filozof Slavoj Žižek 2002. učestvovali u snimanju Vaskeovog dokumentarnog filma "Balkan spirit". "Kreativnost znači spajanje dveju stvari koje nemaju veze jedna sa drugom, i tako formiraju treću. Jedan plus jedan jednako je tri - to je moje uverenje. Zašto si kreativan? - moj je moto. Ovo jednostavno pitanje me je dovelo u kontakt sa nekim od najuticajnijih kreativaca, i ono je napokon promenilo moj način gledanja na svet" izjavio je Vaske o svom filmu.

Prvo izdanje festivala "DOK #1", tokom četiri dana (do 3. februara), prikazaće angažovane i ključne filmove iz aktuelne svjetske produkcije, publika će imati priliku da vidi više od 20 dugometražnih dokumentarnih ostvarenja raspoređenih u četiri programske cjeline ("Vrhunci", "Prvi korak", "Na ivici", "Biografije"), a kompletan program će biti objavljen 22. januara.