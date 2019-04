Kralj Ibice dolazi na Exit

Kralj Ibice i najpopularniji svjetski muzičar Mladen Solomun, popularni šef house scene, ove godine stiže na Egzit festival u svom čuvenom "+1" formatu uz istoimenu žurku s kojom je osvojio fanove koji iz cijelog svijeta dolaze da ga slučaju na Ibici, najavljeno je iz Egzita.

Vijest da je Carl Cox prvi objavio svoj povratak na jedan od najvećih svjetskih rejvova na otvorenom, odjeknula je širom svijeta, a njemu su se ubrzo pridružile i sve vodeće elektronske zvijezde današnjice Paul Kalkbrenner, Amelie Lens, Maceo Plex, Jeff Mills, Charlotte de Witte, Boris Brejća, Peggy Gou, Dax J, Monika Kruse, Adriatique, Satori, Johannes Brecht i brojni drugi.

Ovu "galaktičku" postavu kompletiraće i Mladen Solomun.

Krajnje specifične "Solomun +1" žurke u čuvenom klubu Paća smatraju se trenutno najpopularnijim na španskom ostrvu, najvažnijoj svjetskoj destinaciji za noćni provod, a format u kojem Mladen svake nedelje poziva jednog specijalnog gosta da sa njim nastupa cijelu noć, pokazao se kao pun pogodak.

Duh Ibice, kojom ležerno vlada već godinama unazad, na Egzit donijeće uz pomoć ne jednog, već dva gosta za ovu specijalnu priliku.

Na Petrovaradinskoj tvrđavi pridružiće mu se vodeći svjetski duo današnje tehno i house scene "Tale of Us", koji mu uvijek gostuju u samoj završnici "Solomun +1" sezone, baš kao i on u finalu njihovog serijala "Afterlife" žurki, zbog čega su mnogi upravo ovaj "back2back" par proglasili za trenutno najtraženiji na svijetu.

Ovaj udarni trio u subotu, 6. jula "preuzeće" komandu nad gigantskom pozornicom na čak šest sati, i to prvo zasebno, a potom i u zajedničkom, dvosatnom nastupu.

Svake nedelje na Ibici tokom izuzetno duge, gotovo petomjesečne ljetnje sezone, Solomun lično bira jednog gosta sa kojim dijeli di-džej pult u uvijek rasprodatom klubu Paća, a ovaj serijal žurki ostvario je međunarodni uspjeh uz razne Mladenove goste kao što su Sven Vath, Dixon, Black Coffee, DJ Tennis, ali i mnogi drugi umjetnici među kojima je od ljetos i beogradski umjetnik Vladimir Ivković.

Za ovu specijalnu priliku odabrao je "Tale of Us", italijanski dvojac koji se trenutno nalazi na vrhuncu svoje izuzetno uspješne karijere, a njihov nastup na prošlom izdanju Egzit festivala, ocijenjen je kao jedan od najboljih u posljednjih nekoliko godina.

Karm i Mateo nepovratno su osvojili klupsku scenu numerama kao što su "Another Earth", "Northern Star", "Monument" i druge, ali i sa jednom od najpopularnijih etiketa u posljednjih nekoliko godina.

Pored lokacija kao što su Majami, Njujork, Pariz, Tulum i naravno, Ibica, na ekskluzivnoj mapi od ove godine nalazi se i Novi Sad kao dom Egzita, muzičkog festivala za koji je Solomun rekao da mu je "jedna od najboljih stvari koju je u životu doživio".

Svoj pohod na svjetski vrh, Solomun je počeo, između ostalog, upravo na Egzit festivalu još 2010. godine kada je prvi put nastupio u uvijek posebnom završnom terminu u ranim jutarnjim časovima.

Neraskidiva povezanost s festivalom na Petrovaradinskoj tvrđavi potvrđena je i prošle godine, kada je prepunoj Areni "isporučio" krajnje inspirisan set, potvrđujući svoj status jednog od savremenih rezidenata Egzita, te ga je publika ovacijama navela da nastup produži još pola sata.