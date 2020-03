Koncert Sergeja Ćetkovića: Neka nas ljubav dočeka

Pripreme za koncert popularnog kantautora, Sergeja Ćetkovića 6. marta u dvorani Borik uveliko traju. Dobru atmosferu najavljuje i sam Sergej, koji iz svoje muzičke radionice pozdravlja banjalučku publiku i poziva ih na druženje u čast 20 godina njegove karijere.

Iz agencije „Star Travel & Much More“ poručuju da će sportsku dvoranu Borik specijalno za ovu priliku pretvoriti u, izgledom i atmosferom, poseban plesni podijum. Nakon odličnih koncerata i prepunih arena u Zagrebu i Splitu, Ćetković će podijeliti sa Banjalučanima svoje najveće hitove koji su obilježili njegovu karijeru. „Siguran sam da će “Borik” te večeri biti ispunjen odličnom muzikom, emocijama, romantičnom atmosferom, dobrom zabavom i ljubavlju. Sviramo neposredno pred Dan žena, pa ću se potruditi da svim damama u publici to bude zaista nezaboravno veče. Rado dolazim u Banjaluku, jer dolazim među prijatelje koji me iskreno i otvoreno dočekuju kao nekog svog. Imam zaista divnu publiku u vašem gradu”, ističe Sergej.

Ulaznice za tribine po cijeni od 20 KM i ulaznice za parter po cijeni od 30 KM možete kupiti na platou Rk Boska, u prostorijama agencije u Jevrejskoj 6, te putem online prodaje kupikartu.ba. Organizatori su osmislili i posebnu ponudu koju je teško propustiti ako dolazite u dobrom i velikom društvu. Svi zainteresovani mogu zakupiti sto uz paket od šest ulaznica, te obezbjediti posebni ugođaj.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem e-mail adrese: [email protected] i na telefon 065/001-919.