Ko će biti novi Džejms Bond? Džordž Kluni ima favorita

Džordž Kluni bi volio da vidi glumca Idrisa Elbu u ulozi Džejmsa Bonda, a sebe je potpuno isključio iz te trke.

Džordž Kluni je rekao svoje mišljenje o tome ko bi trebalo da bude sledeći Bond - davajući veliku prednost Idrisu Elbi za taj posao.

Trenutna zvijezda 007 Danijel Krejg najavio je da će mu predstojeći Bondov film, "No Time To Die", biti posljednji, što će dovesti do intenzivnih spekulacija o tome ko će zamijeniti zvijezdu.

Priča se da su Tom Hardi, Džejms Norton i Benedikt Kamberbeč u ovoj trci.

Govoreći u emisiji "Heart Evening Show" Marka Rajta, Kluni se isključio iz ovog takmičenja, ali je zato predložio Idrisa.

"Imaću 60 godina do tada tako da sam malo zakasnio za Bonda", rekao je glumac.

"Osim toga, Bonda treba da glumi Britanac", obrazložio je Kluni, dodajući da je Idris elegantan i da će sigurno biti sjajan u toj ulozi.