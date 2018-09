Kad napišeš nešto prvo podijeli sa prijateljima

"Kada napišeš nešto, prvo podijeli s prijateljima”, dobro su poznate riječi kojih se drži i Mladen Karan, naš svestrani umjetnik, koji živi u Italiji, a uvijek se rado vraća u rodni kraj.

I ovaj dolazak je iskoristio kao priliku da doprinese svojoj Žuljevici, kod Novog Grada. Okupio je prijatelje oko sebe i na taj način promovisao knjigu. Crteži i misli na jednom mjestu, ovako izgleda Karanova knjiga. Mladen kaže, ljubav prema knjigama je tu od malena. Upravo ova ljubav je napravila od njega bibliofila, u svojoj kolekciji posjeduje najmanje tri hiljade knjiga.

“Ja sam, očigledno, bio nadahnut ovdje živeći da bilježim moje doživljaje i da im dam neki svoj pečat, ali ne zbog pečata, nego imao sam potrebu, jednostavno, za tim. Na kraju ću otići zadovoljan, sretan, jer smatram da sam se odužio zemlji na kojoj sam ponikao i nebu pod kojim sam sanjao da budem čovek,” kaže Karan.

Karan je svoj smisao pronašao u umjetnosti. Imao je izložbe u svjetskim poznatim muzejima, stajao rame uz rame s najvećim imenima u umjetnosti, a opet je ostao skroman čovjek iz Žuljevice. Slikar, pjesnik, čovjek koji je pronašao sklad s prirodom i umjetnošću, ovako ga opisuju njegovi prijatelji. Kažu, jednostavan, a veoma veliki čovjek.

“Karan, Karan je čudo. On je, osim što je obrazovan, nosi jednu silnu energiju. Ja sam danas govorio da on čitav život pokušava sam sebe srušiti, a ne može, ne uspijeva mu. Jači je od sebe, ali je i slabiji od sebe. Nosi u sebi vulkan. Taj vulkan u njemu tinja, živi, kuha. Nekada je ta lava, kada je izbaci, ruši sve oko sebe, nekada sve pretvara u ljepotu. To je Karan, ja mu vjerujem,” rekao je Enes Kišević, pjesnik i glumac.

“Duhovno je ono što samo sebe pretvara u oblik ili ga stvara prenoseći misteriozno u čulno”, jedna je od misli vodilja Karanove knjige. Pjesme će uskoro doživjeti još jednu promociju i to u Beogradu, na “Sajmu knjiga”.