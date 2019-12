"Joker" nominovan u čak četiri kategorije za Zlatni globus

Objavljene su nominacije za atraktivnu filmsku nagradu Zlatni globus koja će se održati 5. januara naredne godine u Los Angelesu.

"Joker", reditelja Todda Phillipsa nominiran je u čak četiri kategorije i to za Najboljeg glumca u drami, Najbolju dramu, Najboljeg reditelja i Najbolju muziku.

S čak 17 nominacija u utrci za 77. postavu dobitnika Zlatnih globusa, među filmskim producentima prednjači Netflix, koji je ima tri nominacije i to za najbolju filmsku dramu i jedna za komediju/mjuzikl, a slijede ga Sony sa osam te Disney i Warner Bros sa po šest nominacija.

I među televizijskim producentima očekivano dominira Netflix sa također 17 nominacija, HBO je zabilježio 15 nominacija, a hulu i Prime Video po 5.

Najviše nominacija među igranim filmovima osvojio je Netflixov Marriage story koji je nominiran u šest kategorija, Scorseseov "The Irishman" ima pet nominacija, kao i Tarantinov "Bilo jednom u Hollywoodu", dok su "Joker" reditelja Todda Phillipsa i "The Two Popes", Fernanda Meirellesa osvojili po četiri nominacije.

Među televizijskim ostvarenjima situacija je nešto ujednačenija, Černobil (HBO), The Crown (Netflix) i Unbeleivable (Netflix) našli su se na vrhu popisa sa po četiri nominacije.

Nominacije su predstavili glumci Tim Allen, Susan Kelechi Watson i Dakota Fanning, a kao voditelj ceremonije najavljen je kontroverzni Ricky Gervais.