John Travolta i Bruce Willis ponovo će glumiti zajedno nakon 27 godina

John Travolta i Bruce Willis ponovo će sarađivati 27 godina nakon što je "Pulp Fiction" objavljen. Glumiće u nadolazećem akcijskom filmu "Paradise City" čije snimanje će početi u ponedjeljak na Havajima.

Willis će glumiti Ryana Swana, ubicu na čijoj meti je Travoltin lik, kralj havajskog svijeta zločina jer se želi osvetiti zato što je ubio njegovog oca.

Corey Large i Ed John Drake su scenaristi. Tajlandska glumica Praya Lundberg će imati vodeću žensku ulogu. Lundberg je inače od 2017. godine UNHCR-ova ambasadorica dobre volje u jugoistočnoj Aziji.

"Paradise City" je četvrti projekt na kojem Travolta i Willis zajedno rade, ali ovo je tek drugi put da su na ekranu, skoro 30 godina nakon izlaska fillma "Pulp Fiction" reditelja Quentina Tarantina.

Takođe su bili dio filmova "Look Who's Talking" iz 1989. i "Look Who's Talking Too". Willis je samo posudio glas bebi Mikeyju čiji je otac James, kojeg glumi Travolta.

On se prošlog mjeseca osvrnuo na svoju dugotrajnu karijeru govoreći za magazin Esquire.

"Slava me pripremala za 2020. godinu. Kad ste poznati, živite u nekoj vrsti 'mjehurića'. Ne možete ga napustiti i početi živjeti normalno", rekao je.

Rekao je kako je život putovanje i da ga ne moraju svi posmatrati na isti način.

"Način na koji ljudi tumače moj život bit će drugačiji za svakog od njih. I to je sasvim uredu", zaključio je.

klix.ba