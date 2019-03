Iz CineStara u Delta Planetu najavljuju nam snijeg na proljeće!

Građani Banjaluke i okoline već krajem ovog marta će moći uživati u jedinstvenom kino doživljaju s pet zvjezdica u multipleksu CineStar, koji se otvara u trgovačkom centru Delta Planet, a koji će biti opremljen najsavremenijom tehnologijom, koja gledanje filmova dovodi na potpuno novi nivo.

Ovo najmodernije kino u zemlji imaće ukupno šest dvorana, a uz jedinstvenu eXtreme dvoranu veliko interesovanje pobuđuje 4DX™ dvorana, koju CineStar dovodi u Banjaluku zahvaljujući ekskluzivnom ugovoru s CJ 4DPLEX, svjetskim liderom u 4DX™ tehnologiji, prisutnim u 50 zemalja svijeta na čiju se mapu uskoro upisuje i Banjaluka, kao prvi grad u zemlji, a u regiji je već otvorena u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Novom Sadu. Filmovi svih holivudskih studija biće prikazivani u 4DX™ dvorani u novom CineStaru 4DX Delta Planet, a jedan od prvih na programu u 4 dimenzije biće Hellboy, Dumbo, Wonder park, Avangers: Endgame, Pokemon Detective Pikachu, Aladin, Godzilla 2: Kralj zvijeri, kao i mnogi drugi holivudski filmski spektakli.

4DX™ dvorana, koja uz pomoć simulatora kretanja prati dešavanja na platnu, te je opremljena sa mnogobrojnim specijalnim efektima, kino iskustvo podiže na potpuno novi nivo u 4 dimenzije.

Upravo zahvaljujući efektima kao što su - ljuljanje, pokret naprijed i nazad, miris, vibracija naslona i sjedišta, snijeg, mjehurići, vjetar, kišna oluja, svjetlo, magla, kao i mnogim drugim efektima, gledaocima je omogućeno još realističnije kino iskustvo, jer gledajući film zaista mogu svim čulima doživjeti ono što su do sada mogli samo vidjeti i čuti - strašnu oluju, nježni povjetarac, ali i dim eksplozije ili ugodan miris kafe.

Posebnost novog CineStar multipleksa u Banjaluci je, osim 4DX™ dvorane, njegova vrhunska tehnološka opremljenost svih dvorana. Naime, ovo kino posljednje generacije biće opremljeno Barco laserskim projektorima. Najnovija CLP serija laserskih projektora temeljena je na tehnologiji plavog lasera i fosfornog "wheela", koji u kombinaciji stvaraju puni spektar boja, te superiorni kvalitet slike.



Najnovija laserska tehnologija, uz veliku količinu svjetla koju može proizvesti, pruža i veći kontrast slike za razliku od standardnih digitalnih projektora, čime je slika primjetno kvalitetnija i ugodnija ljudskom oku, što posebno dolazi do izražaja kod efektnih 3D projekcija. Dvorane u novom banjalučkom multipleksu opremljene su najsavremenijom digitalnom tehnologijom, a kvalitet doživljaja upotpunjuje i "wall to wall" platna premazana srebrom, te Dolby Digital EX.

Novo kino u Delta Planetu, osim što će privući zaljubljenike u tehnologiju, biće ugodan multifunkcionalni prostor u kojem će svaki posjetilac, pronaći nesto za sebe. U njemu CineStar na jednom mjestu osim 4DX™ dvorane i ostalih kino dvorana, objedinjuje dizajnerski bar sa bibliotekom i terasom, rođendaonice za djecu i mnoge druge atraktivne sadržaje.

U okviru investicijskog ciklusa koji Blitz-CineStar provodi od svog osnivanja 2003. godine do danas, u okviru CineStar Cinemas grupe u Bosni i Hercegovini i regionu, uključujući i najnoviji u Banjaluci, otvorena su ukupno 22 multipleksa, sa 138 digitalne dvorane i više od 21.500 sjedišta, što - zajedno sa gotovo 4,5 miliona prodanih ulaznica godišnje - čini CineStar Cinemas najvećim i najuspješnijim kinoprikazivačem regiona.