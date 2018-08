Invazija počinje danas!

Danas počinje 7. po redu Nektar Fresh Wave festival, koji će u naredne tri večeri na banjalučkoj tvrđavi Kastel ugostiti preko 80 izvođača elektronske muzike!

Na četiri festivalske bine nastupiće preko 80 izvođača i publici 7. Nektar Fresh Wave Festivala predstaviti više od 100 sati muzike! Podsjećamo da će na predstojeće izdanje najboljeg festivala elektronske muzike u BiH nastupiti internacionalne DJ superzvijezde: Andrew Meller, Divolly & Markward, Boris Brejcha, DJ Boris, Deborah De Luca, Julian Jeweil, Monika Kruse, Ofenbach, Oxia, Sander Van Doorn, LTJ Bukem, Vanillaz i regionalna muzička imena: Mladen Tomić, Nebs Jack, Siniša Tamamović, Straight Jackin, Who See, Joma Maja, Goran Emkić, Baggasound, BLACKOUT PROJECT: PHAT PHILLIE & BIZZO BODEGA, Dee Jah, EDO MAAJKA, IRIE FM, Kawiar Manguera, Rea, Woodie, Zlijay, Edy C., Frankie NV, KRISTIJAN MOLNAR, Life4Funk, Marko Vuković, NILU (DK), Petar Cvetković, Zlatnichi i drugi!

U svom sedmom izdanju Fresh Wave Festival će se po prvi put predstaviti temom festivala - univerzimom uz slogan "Embrace The Space", odnosno ''prigrlite svemir'', uz sve elemente popratne produkcije, koji aludiraju na sve one detalje koji su dio opšte kulture, a podsjećaju na svemir i eventualni život izvan planete Zemlje.

Sve posjetioce će tako na tvrđani Kastel dočekati 45-metarski Main stage i do sada neviđeni vizuelni efekti i pregršt instalacija u duhu ovogodišnje teme festivala. Pozivamo zato sve posjetioce da se pridruže ovoj svojevrsnoj karnevalskoj ideji i daju svoj doprinos temi festivala i objeručke prigrle svemir!

Poznata je i satnica nastupa izvođača koji će nstupiti na Main, Energy, Massive i Magic Garden bini 7. po redu Nektar Fresh Wave festivala koji svoje kapije otvara večeras u 21, a zatvara u nedjelju 11. avgusta u 12 časova.

Festivalske ulaznice

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 65KM za tri festivalska dana, dok jednodnevne festivalske ulaznice košptaju 25KM. Jednodnevne VIP ulaznice su dostupne po cijeni od 40KM, a trodnevne VIP 80KM. Festivalske ulaznice su dostupne na on line servisu za prodaju ulaznica www.kupikartu.ba, na ulazu u festival i u zvaničnim Fresh Wave Festival City zonama u Banjaluci:

-Pab Debela Berta

-Koncept restoran bar Bajka

Invazija počinje ovog ljeta!

Više saznajte na www.freshwavefestival.com