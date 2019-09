"Černobil" dominirao kao mini serija, "Igra prestola" nije ostvarila očekivani uspjeh

Na svečanoj ceremoniji u Los Anđelesu sinoć je održana 71. dodjela Emi nagrada, a za najbolju dramu proglašena je serija "Igra prestola", koja, uprkos rekordnim nominacijama, nije ostvarila očekivani uspjeh.

Ipak, dvije velike nagrade pripale su ovoj dramskoj seriji. Glumac Piter Dinklidž pobijedio je u kategoriji za najbolju sporednu mušku ulogu u dramskoj seriji, u kojoj je serija imala još dvije nominacije.

Kit saw Emilia didn’t want to answer this question, so he stepped forward #Emmys pic.twitter.com/IUPs1AdWpH — Izzie (@Izzie177) September 23, 2019

Ovo je četvrti put da je ova epska fantazija proglašena najboljom na malim ekranima.

Najbolja režija za dramsku seriju otišla je u ruke Džejsona Bejtmena, tvorca hvaljene serije "Ozark".

Nagradu u kategoriji komedije osvojila je serija "Lutalica" (Fleabag). Ova serija je donijela i najviše iznenađenja, kada je sinoć odnijela tri nagrade. Osim one za najbolju komediju, glavna glumica i scenaristkinja "Lutalice" Fibi Voler-Brižd odnijela je nagrade za najbolji scenarij i režiju komedije.

Za najboljeg glumca u dramskom žanru proglašen je Bili Porter, a za glumicu Džodi Komer.

Najbolja sporedna glumica u dramskoj seriji je mlada nada Džulija Garner iz serije "Ozark".

Najbolja mini serija je "Černobil". Ovogodišnji HBO hit odnio je i nagradu za najbolji scenarij za mini seriju ili film, dok je reditelj "Černobila" Johan Renk dobio nagradu za režiju u toj kategoriji.

Najbolja glumica u mini seriji je Mišel Vilijams ("Fosse/Verdon"), dok je Džarel Džerom ostavio najjači utisak na žiri svojom ulogom u "Kada nas vide" (When They See Us) o petero tinejdžera iz Harlema čiji se život pretvori u pakao kada ih lažno optuže za brutalni zločin.

Za sporedne uloge u komedijama Emi su dobili Aleks Borstajn i Toni Šalhob, koji oboje igraju u seriji “The Marvelous Mrs. Maisel”. U ovoj komediji pojavili su se i glumci Luk Kirbi te Džejn Linč, koji su oboje dobili nagrade za najbolje gostujuće glumce u serijama punim humora.

Za najbolji rijaliti program proglašena je serija s LGBTQ+ tematikom "Queer Eye".