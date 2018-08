Grupa Džipsi Kings svira Bajramovićeve pjesme u Nišu

Kada sviramo u Srbiji, kao da sviramo kod kuće, jer je to u odnosu na Kanadu, Ameriku ili Afriku, gdje nastupamo, dovoljno blizu Francuske.

Takođe, kod vas ima puno "džipsija" i mi osjećamo da nas ljudi vole - kaže frontmen grupe "Džipsi kings" Pako Balard, koji je sa svojim legendarnim sastavom zatvorio četvorodnevno druženje džezera na Niškoj tvrđavi.

"Džipsi" ove godine obilježavaju četvrt vijeka muziciranja i poznati su po mnogobrojnim hitovima, ali i po tome što su putujuća muzička porodica. Tako je bilo i kada je u pitanju "Nišvil".

“Na turneju su pošla i naša djeca, jer nam je u tradiciji da se sve prenosi s koljena na koljeno. Zajedno jedemo, spavamo i sviramo. Nastupali smo i u Bugarskoj i publika je tamo, kao i Nišu, bila fantastična”, kaže Pako, koji najavljuje da će za šest mjeseci objaviti novi album.

Prodali su do sada 20 miliona albuma i vođa grupe ističe da bi na koncertima mogli da pjevaju samo pjesme koje su do sada snimali, što bi već zadovoljilo publiku. Ali, kako naglašava, oni žele da stvaraju novi "kapital" i da nove pjesme pronađu put do srca publike, kako su to svojevremeno učinile pjesme "Volare", "Bamboleo" i mnoge druge.

“Nevjerovatno je to da sve ove godine uspijevamo da pokrenemo ono najbolje kod ljudi. Na našim koncertima igraju čak i oni koji to nikada nisu činili niti su planirali” veli Pako Balard i dodaje da su oni uvijek u ritmu i da znaju da pjevaju i sviraju dok u hotelu čekaju na autobus, ili na aerodromu svoj let.

Njihova muzika je mješavina tradicionalnih flamenko stilova sa ritmovima zapadnjačkog pop i latino zvuka, ali koriste i elemente džipsi džeza. Zato im je i pripala najveća festivalska nagrada - Gran-pri statueta Šabana Bajramovića, koja se svake godine dodjeljuje najznačajnijim svjetskim muzičarima za fuziju džeza sa drugim muzičkim pravcima.

“Šaban Bajramović je bio naš veliki prijatelj i rado sviramo njegove pjesme, a to ima posebnu draž kada to činimo u njegovom gradu”, poručuju slavni muzičari.

Ambasadorski džez

Trube se na "Nišvilu" prihvatio i američki ambasador Kajl Skot, koji je posjetio i novoosnovani Muzej džeza. Ambasador je na trubi odsvirao nekoliko standardnih džez melodija, a upućeni su pohvalili njegovo izvođenje.

“Veoma sam zahvalan organizatorima ovog festivala što dovode u Niš vrhunsku muziku. Bilo bi mi drago da se uspostavi saradnja između Niša i američkog grada Nešvila”, kazao je Skot.