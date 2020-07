U filmu "Južni vetar" Miloš Petrović Trojpec je imao priliku da postane blizak sa Nebojšom Glogovcem, koji je jednim nesebičnim gestom pokazao zašto su ga mnogi prijatelji i kolege smatrali za pravu ljudsku gromadu.

"Kad god se pomene njegovo ime, kao da me neko udari u stomak. Bilo je nezaboravno iskustvo raditi s njim i zahvalan sam Bogu što sam imao priliku da ugrabim tih 15 snimajućih dana pored takve ljudske, ali i glumačke veličine. Žao mi je što je otišao, prije svega najveći gubitak ima njegova porodica, ali isto toliko i cijela Srbija, zato što ga više nećemo vidjeti ni u jednoj ulozi. On je bio moj uzor i na sceni i van nje i neko na koga sam se ugledao. Sad negdje uviđam da sam počastvovan što sam igrao sa njim i dijelio scene, bukvalno smo se tako sprijateljili i bili bliski na kraju tog snimanja, da smo se dopisivali par dana prije nego što je umro. Uvijek je bio dobar lik veliki čovjek", sjetio Trojpec i otkriva čime mu je Nebojša lično pokazao koliko je veliki.

"Imao sam u tom trenutku problem, nisam imao agenciju u kojoj sam prijavljen i produkcija nije imala kako da mi uplati honorar. Bio je kraj godine i sve kolege već su imale svoje agencije. Pokušao sam na deset strana, kod bližih kolega i prijatelja, i nisam uspio nikako. Posljednji snimajući dan radili smo onu čuvenu scenu u igraonici gdje mučimo Bugarina, bilo je negde oko četiri ujutru, on je sjedeo, već smo bili umorni. Naiđe producentkinja i pita me šta je s agencijom daj da to sredimo, ja kažem stvarno nemam koga da nadem. Nebojša je sjedeo u stolici, bio je na telefonu, i samo je pitao "U čemu je problem?" Ja sam rekao ma ništa, ali je on insistirao i preko producentkinje saznao u čemu je stvar. Nakon toga samo je rekao: "Koliko para treba? "Ajde bre, nemojte da me zezate. Uplati mu preko mene, imaš tamo podatke i odmah završi to, a ja ću mu dati novac." Ja sam se cimamo dvije nedelje da nadem nekoga i uvijek je bio neki problem, ali ta njegova spontanost, on uopšte nije morao to da uradi, nisam mu ni tražio niti bi mi ikad palo na pamet. On je to prosto načuo u prolazu i zainteresovao se i riješio odmah da reaguje. Takav je bio čovjek", prisjetio se mladi glumac.

Pročitajte još:

Banjaluka ponovo sa najviše zaraženih

Dragan Čović pozitivan na koronavirus

Zakucali se autom u banderu, poginuo mladić

Još 112 osoba zaraženo virusom korona u Srpskoj

Urnebesna objava: Evo kako je brucoš iz BiH ispunio “ime oca” na upisnom listu

Pogoršalo se stanje trudnici iz Vranja: Noćas priključena na respirator

Zapalio se automobil u Banjaluci

Profesor Medicinskog fakulteta drži ispit pod orahom

Potresne fotografije s lica mjesta: Muškarac automobilom sletio s mosta i poginuo

U teškoj nesreći poginulo dijete: Maloljetnik stradao dok je gliser vukao "bananu"

Uhapšen glumac Branko Vidaković

Brutalno pretukli bolesnog mladića u Kozarskoj Dubici, sve snimali

Očajni otac tri puta pokušao da skoči u rijeku: "Kad nje nema, neka nema ni mene"

Autobus iz Njemačke sa putnicima iz BiH izletio s ceste

Vozač "audija" pokušao da pretekne vozilo i naletio na kamion